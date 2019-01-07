Перенос Рождества в Украине: озвучено условие

Украина будет праздновать Рождество 25 декабря, когда перейдет на более высокий уровень самосознания.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявила религиовед Людмила Филипович. По ее словам, ситуация сложная.

"Хорошо было бы праздновать это в один день. Не может же Иисус Христос рождаться дважды, мы понимаем это. С другой стороны, я когда-то общалась со священником из Канады, так они сознательно не переходили на 25 декабря, таким образом они сохраняют собственную идентификацию", — говорит Филипович.

Она отмечает, все зависит от сознания нации — хочет ли она быть частью глобальных правил, или выделяться.

"Пока мы хотим быть особыми. В конечном итоге до этого дойдет. Но это не божественные предписания, нам же Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января. Сейчас актуален вопрос самоопределения украинцев как независимой нации. Для этого нужно себя отличать от всего остального: мы и другие. А когда перейдем уже на новый уровень и для нас проблема будет не очень актуальной, то можем перейти на 25 декабря", — подытожила Филипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря будет решен после того, как поступит запрос от большинства украинского общества. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.