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24 декабря • обновлено в 07:16
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Перенос Рождества и Дня Святого Николая: в ПЦУ сделали шаг назад

2.8т
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Календарная реформа в Украине, которая предусматривает переход Православной церкви на григорианский календарь может вызвать весьма негативные последствия.

Такое мнение озвучил руководитель пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook. По его словам, риски от реформы сейчас – очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих.

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"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

  • В сети вспыхнули споры из-за этого предложения.

  • Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

  • Предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий категорически отверг идею переноса даты празднования Рождества. Он сослался на то, что в РПЦ в Украине действует устав Иерусалимской церкви, которая живет по юлианскому календарю и отмечает Рождество 7 января.

  • С 2017 года день Рождества западной традиции – 25 декабря – является выходным в Украине.

  • Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко убежден, что перенос празднования Рождества Христова не будет иметь никаких негативных последствий для верующих и церкви как таковой.

  • Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин предложил "соломоново решение" в вопросе о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

  • Со своей стороны глава Православной церкви Украины Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Рождество День Святого Николая
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так на НьюГабон пора ориентироваться свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте!!
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Гонта Алексей
Гонта Алексей
Когда ж вы все руськие какашки спите? Побереглись бы. Надорветесь вонять на чужих сайтах.
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Белый господин
Белый господин
Обоз, почему вы переименовываете УПЦ в РПЦ? С сектантами делайте что хотите, а Церковь не трогайте.
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