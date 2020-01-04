Могут ли в Украине перенести празднование Пасхи: Епифаний дал пояснение

Возможность переноса дат так называемых переходящих религиозных праздников в Украине, как Пасха или Троица, не обсуждалась.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Впервые об этом слышу... Потому что в православной церкви в общем, не только в ПЦУ, существуют определенные механизмы, с помощью которых мы определяем именно празднование Пасхи и других переходящих праздников", – ответил церковник на вопрос журналистки.

Митрополит Епифаний Коллаж

"Этот вопрос даже нет необходимости обсуждать, потому что это невозможно", – добавил он.

Смотрите видео с 7:38:

Напомним, в интервью Епифаний подчеркнул: в будущем Православная церковь Украины перейдет на григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

В Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

Со своей стороны Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

Вскоре Епифаний заявил, что ПЦУ намерена не только перенести дату Рождества с 7 января на 25 декабря, но и провести реформу церковного календаря.

Выяснилось, что большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести праздник.

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