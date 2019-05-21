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"Перенесут столицу в Киев": украинский писатель заговорил о присоединении России к Украине

6.8тЧитать материал на украинском

Когда Украина станет сильным и успешным государством, в ее состав вернутся все земли, которые принадлежали ей исторически. Однако идти в наступление вплоть до Москвы не стоит, поскольку присвоение этих территорий может привести к гибели нашей страны.

Такое мнение озвучил известный украинский писатель Василий Шкляр в интервью для программы "Рандеву" с Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Надо строить такую ​​Украину, в которой наступит время больших геополитических разломов, оно неизбежно в ХХІ веке, и тогда, если мы будем сильными, привлекательными, успешными, современная Украина – к ней присоединятся все истинно украинские земли. Возможно, даже те, о которых мы еще не знаем", – сказал Шкляр.

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Василий Шкляр

Василий Шкляр

Скриншот видео

Он отметил, что украинские защитники, с которыми он общается на Донбассе, часто шутили о том, что пойдут в наступление и поставят украинский флаг над Кремлем.

"А я говорю: зачем тогда вообще воевать, если завоевать Кремль? Давайте сейчас предложим России, и она присоединится к нам вся. Не только Кубань и Воронеж – вся Россия к нам охотно присоединится. И даже столицу перенесут в Киев. Только от нас ничего не останется. Когда-то еще Екатерина II имела такой проект – перенести столицу России в Киев. Представляете, что бы это было? Это вам не Валуевский циркуляр и не Эмский указ. Это был бы крест", – подчеркнул писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шкляр сделал скандальное заявление о том, что оккупированный Донбасс – чужбина для украинцев, а аннексированный Крым никогда не был нашим. По его словам, жители Донбасса счастливы от того, что являются частью России. И это счастье не надо у них отбирать, жертвуя жизнями лучших украинцев.

Говоря о Крыме, писатель также подчеркнул, что полуостров не нужен Украине. По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" эту территорию вызовут у крымчан лишь ненависть.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персоны
Василий ШклярЯнина Соколова
Место
Украина
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Екатерина естественно не собиралась переносить столицу в Киев. Из богатого, развитого города, морского порта в небольшой городишко посреди степи в жопе мира. Для этого нужно быть украинцем на всю голову.
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Северг Олег
Северг Олег
Вся их нация поголовно сошла с ума. В таких выдуманных мирах они обитают... Почему они ещё не додумались до того, что и Австрия к ним присоединится, а столицу перенесёт из Вены во Львов. В воздухе же идея - были же в Австро-Венгрии. Вот это был бы размах.. Столица во Львове. Несчастная захолустная Вена. Провинция. Ну они же поголовно все сумасшедшие. Как вообще могла появится идея им независимость предоставлять ? Как ? Горбачёв слепой был ? Не видел с каким идиотами дело имеет ?
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Ангеловський Володимир,исконно ваша территория это территория Запорожской сечи, вошедшая в состав Русского царства после Переяславской рпды.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Северг Олег, вважаєте себе розумними? Тоді, як розумні, відійдіть від божевільних. Так! Не забудьте повернути території та погасити всі задані збитки.
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Жителей Московии будем принимать по частям . И только на наших условиях
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Флегмат Владимир, вот уж верно сказано - дурак думками богатеет.
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