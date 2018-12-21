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Перенос Рождества в Украине: священник озвучил прогноз

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Предложение перенести празднование православного Рождества в Украине на 25 декабря, дату католического Рождества, пока несвоевременно. Этому внутреннему решению церкви нужно дать какой-то срок.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил директор Католического медиа-центра Александр Зелинский. Он добавил, что вместо этого католикам и православным стоит учиться друг у друга и заимствовать различные традиции.

"Я думаю, что все мы празднуем одно Рождество, просто по разным календарям. Но это все – Рождество одной даты, 25 декабря. И наверное мы можем учиться друг у друга. Потому что, например, кутя в католической церкви в Украине есть. Хотя в других странах этого обычая уже нет", – привел пример Зелинский.

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"Глядя на опыт православных христиан из других стран, я знаю, что во многих государствах Рождество празднуют по Григорианскому календарю. Возможно и в Украине наступит такой момент, когда будет принято решение православной церкви, которая захочет перейти на этот новый календарь", – заверил священник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный глава поместной украинской церкви митрополит Епифаний заявлял, что продолжит общение с представителями УПЦ МП. При этом Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

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Темы
РождествоНезависимость УПЦПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Зелинский
Место
Украина
Теги
Католическая церковьединая церковьУПЦ КПУПЦ МПУкраинаРождество
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
вобще то это время поста ,у настоящих православных,и как известно он привязан не к календарю,там совершенно другой расклад,правда майдаунидо-дегенерато об этом даже не догадываются ,
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На зло кацапам предлагаю на июнь перенести
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фесенко юрий
фесенко юрий
Poroshenko Petro, і до чого тут червень? Свята повинні бути святами.25 мабуть краще бо новий рік все одно 1 січня
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минин евген
минин евген
Poroshenko Petro, перенеси, долбень кацапский. а в твоём стойле животные тебя поддержат? не забьют скрепами?
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