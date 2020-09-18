Перелет и лечение Кернеса в Германии обошлись в 6 млн. Документ

Алексей Титофф Общество 15:04, 18.09.2020 Обновлено: 15:25, 18.09.2020

Глава Харькова Геннадий Кернес заплатил за перелет в немецкую клинику "Шарите" более 1,7 млн гривен.

Еще в 4,1 млн гривен обошлись медицинские услуги. Об этом сказано в электронной декларации, куда внесены сведения о существенных изменениях в материальном положении Кернеса от 17 сентября.

Так, согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллион 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги". В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.

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