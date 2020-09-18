Перелет и лечение Кернеса в Германии обошлись в 6 млн. Документ
Глава Харькова Геннадий Кернес заплатил за перелет в немецкую клинику "Шарите" более 1,7 млн гривен.
Еще в 4,1 млн гривен обошлись медицинские услуги. Об этом сказано в электронной декларации, куда внесены сведения о существенных изменениях в материальном положении Кернеса от 17 сентября.
Так, согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллион 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги". В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.
Как писал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города в коме.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
При этом у Кернеса, по данным СМИ, случился инсульт на фоне коронавируса.
Также пасынок Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".