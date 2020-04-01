Перекись водорода от COVID-19: Комаровский разбил шарлатанский миф

Капание в нос перекиси водорода никак не поможет предотвратить развитие в организме инфекции коронавируса.

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Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы относительно COVID-19. Соответствующее видео опубликовано в его Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Забудьте вы это! Капание перекиси водорода в нос, рот… да куда угодно – никакого отношения к этому не имеет!" – возмущенно сказал он.

Комаровский подчеркнул, что перекись водорода не помогает от коронавируса

По его словам, действительно существую некоторые теории, говорящие о том, что, закапав в нос перекись, организм человека якобы "помолодеет".

"Не ведитесь, на это шарлатанство. Если у вас есть контакты с инфекцией, то вы заболеете независимо от того, сколько перекиси водорода себе закапаете", – добавил Комаровский.

Он подчеркнул, что использовать этот раствор нужно только по назначению: для дезинфекции, как добавку в санитайзеры, или для остановки кровотечения.

"Очень вас прошу – не пейте перекись водорода, не капайте себе в нос – легче от этого вам не станет, а проблемы будут огромные!" – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что комбинированные противопростудные средства являются адекватной альтернативой парацетамолу.

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