Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.

Соответствующее решение от 11 декабря опубликовал "Главком". Информацию подтвердил также управляющий делами УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

В документе сказано, что кассационный суд согласился с доводами двух предыдущих инстанций касательно запрета осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций Московского патриархата.

Верховный Суд отменил переименование УПЦ МП Цензор.НЕТ

В частности, сохранить название позволили религиозным организациям и общинам, епархиям, монастырям, духовным семинариям, училищам и академиям, которые подшефные Киевской Митрополии УПЦ МП. При этом часть из них находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Кассационную жалобу отклонить. Решение обжалованию не подлежит", – постановила коллегия судей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

22 июля Шестой апелляционный админсуд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования УПЦ МП.

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