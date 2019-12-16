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16 декабря • обновлено в 19:49
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Верховный Суд вынес скандальное решение по УПЦ МП: подробности

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Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.

Соответствующее решение от 11 декабря опубликовал "Главком". Информацию подтвердил также управляющий делами УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

В документе сказано, что кассационный суд согласился с доводами двух предыдущих инстанций касательно запрета осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций Московского патриархата.

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Верховный Суд отменил переименование УПЦ МП

Верховный Суд отменил переименование УПЦ МП

Цензор.НЕТ

В частности, сохранить название позволили религиозным организациям и общинам, епархиям, монастырям, духовным семинариям, училищам и академиям, которые подшефные Киевской Митрополии УПЦ МП. При этом часть из них находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Кассационную жалобу отклонить. Решение обжалованию не подлежит", – постановила коллегия судей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

  • В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

  • 20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

  • 22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

  • 22 июля Шестой апелляционный админсуд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования УПЦ МП.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
РПЦ Православная церковь Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Немає ще в Україні УКРАЇНСЬКИХ судів. Свідомість суспільну людську, збочену 400-літнім рабством, не поміняєш за двадцять п'ять років... Людина ОДНА і та стає більш-менш адекватною в оцінках світу лише під 25 років. А суспільству треба хоча би три покоління.
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Шифруются" московские псы путинские-пайка ускользает,небось Хундяй гундяевич ЗЕ просил-помилйте отрока мацкавскаго-жалованье ускользает.Небось до колокола на радостях подпрыгивает -давече Фоыка МПЦ не зрЯ посещал Ему то усьо равно,чай не христианских кровей будеть.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Так на днях Епифан божился, что УПЦ МП больше не существует?! От, шутник!
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