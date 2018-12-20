Переименование УПЦ МП: у Порошенко прояснили судьбу Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом сообщил в эфире ObozTV руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Юрий Рубан. По его мнению, у УПЦ МП не получится уклониться от выполнения данного закона, а дальнейшую судьбу церкви после переименования определят прихожане.

"Никакой большой новизны в этом законе нет. Я прогнозирую, что глава государства его подпишет. Теперь будет четко понятно, какая церковь принадлежит к какой юрисдикции. Те церкви, священники и миряне, которые захотят оставаться в единстве с Московским патриархатом, останутся. Будет экзархат МП, который вполне может работать в Украине, законодательство этого абсолютно не запрещает", – рассказал он.

По словам Рубана, отныне "не будет той шизофренической ситуации, когда есть две Украинских православных церкви, одна из которых на самом деле Русская православная церковь".

На вопрос, может ли УПЦ МП демонстративно отказаться менять название, чиновник АП ответил:

"Думаю, любая неконструктивная позиция будет, в первую очередь, по достоинству оценена верными той или иной церкви. Почему идет полемика вокруг простого и понятного вопроса? Такое впечатление, что в Лавре боятся того, что и так написано. Положение про их церковь – это часть устава Русской православной церкви, блаженнейший Онуфрий – член синода РПЦ и так далее, в этом нет никакой тайны".

При этом, как заявил Рубан, УПЦ МП держит в тайне от мирян свою российскую принадлежность.

"Приставка "МП" исчезла, подойдите к церквям и увидите, что на очень многих церквях просто скромно написано "Украинская православная церковь", будто нет никакого отношения", – подчеркнул он.

Чиновник выразил убеждение, что большинство украинцев "хотели бы ходить в церковь, которая не молится за российское оружие, не благословляет Путина на убийства людей, церковь, предстоятель которой не ходит на заседания коллегии Минобороны РФ, священники которой не освящают российские ракеты в Крыму".

"Снято основание, которое раскалывало украинское православие – одни каноничные, другие неканоничные… В этой ситуации люди будут делать выбор, и мне кажется, что я знаю, каким будет выбор большинства", – отметил Рубан.

"Начинается конфликт вокруг смены названия – "а мы не поменяем..." Я думаю, общины сами прекрасно разберутся. Если вы не поменяете, поменяют верующие. Теперь никаких оснований для неопределенности уже просто нет", – добавил он.

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий risu.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала последний шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос – документ, подтверждающий автокефалию.

УПЦ МП запретила участвовать в Соборе своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам.

Также в УПЦ МП заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

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