Переименование Киева: в США сделали заявление о мировом признании Украины

Переименование столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе свидетельствует о признании истории и языка государства.

Об этом заявил представитель Госдепа в Совете США по географическим названиям Лео Диллон, подчеркнув, что отныне написание "Kyiv" останется безальтернативным, передает ВВС.

"Департамент США рекомендовал Совету по географическим названиям прекратить употребление "Kiev" в качестве общепринятого названия. Написание "Kiev" больше не является официальным вариантом", - отметил он.

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Киев, иллюстрация Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке начал также Европейский Союз.

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