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Переименование Киева: в США сделали заявление о мировом признании Украины

1.1тЧитать материал на украинском

Переименование столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе свидетельствует о признании истории и языка государства.

Об этом заявил представитель Госдепа в Совете США по географическим названиям Лео Диллон, подчеркнув, что отныне написание "Kyiv" останется безальтернативным, передает ВВС.

"Департамент США рекомендовал Совету по географическим названиям прекратить употребление "Kiev" в качестве общепринятого названия. Написание "Kiev" больше не является официальным вариантом", - отметил он.

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Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке начал также Европейский Союз.

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Место
УкраинаКиев
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, Moscow теперь тоже в Moskwa переименуют? А то, вроде, и история российская давно признана, и русский язык является одним из официальных языков ООН, а в американских аэропортах по-прежнему пишут "Moscow", куда это годится? Или, например, "Munich". Какой же он, к чёрту Munich, когда он München? Неужели в США не уважают немецкие культуру и язык? Что это за такой выборочный подход? :)
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть теперь нашим шрифтом Хуив?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
В супермаркете видел котлеты по-куивски. Мы тоже идем в ногу со фсем миром. СУГС, ёпста!
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