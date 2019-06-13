Переименование Киева: в России огрызнулись на решение США

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России заявили, что не будут менять написания столицы Украины с Kiev на Kyiv.

В ведомстве отметили, что решения совета США по географическим наименованиям "не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе РФ", передает ТАСС.

"В российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение президента "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц")", - говорится в сообщении.

Киев 24 канал

Ведомство отмечает, что в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведется каталог географических наименований стран СНГ, который доступен на сайте.

"Украинская картографическая служба, начиная с 2016 года, перестала принимать участие в этой работе", - указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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