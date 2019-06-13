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/Общество

Переименование Киева: в России огрызнулись на решение США

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В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России заявили, что не будут менять написания столицы Украины с Kiev на Kyiv.

В ведомстве отметили, что решения совета США по географическим наименованиям "не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе РФ", передает ТАСС.

"В российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение президента "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц")", - говорится в сообщении.

Киев

Киев

24 канал

Ведомство отмечает, что в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведется каталог географических наименований стран СНГ, который доступен на сайте.

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"Украинская картографическая служба, начиная с 2016 года, перестала принимать участие в этой работе", - указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Теперь Куяне запануют
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Українка Надія
Українка Надія
А МИ ТУТ ЗАПЕРЕЖИВАЛИ, ШО ТАМ В РАСЄЇ ДУМАЮТЬ... ВІД ТОГО, ПРИЗНАЮТЬ ВОНИ ЧИ НІ, КИЇВ НЕ ЗМІНИТЬСЯ, ЗАЛИШИТЬСЯ НАЗАВЖДИ КИЇВОМ, А НОВИЙ АНЕКДОТ Є - КАДИРОВ ПООБІЦЯВ ПАЛЬЦІ ЛАМАТИ ДОБЛЕСНИМ ГЕРОЯМ РОСІЙСЬКОГО ДИВАННОГО ВІЙСЬКА, ЯКЩО ХТОСЬ НАПИШЕ ПРО ЧЕЧНЮ ПОГАНО, ПЕРЕДИВИЛАСЬ БАГАТО СОЦМЕЕРЕЖ, ТАКИ СЛУХАЮТЬСЯ ГЕРОЇЧНІ ВАТНИКИ КАДИРОВА, ЧЕКАЄМО НОВИХ ВАТНИХ АНЕКДОТІВ
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
дед,родился в районе 189х,говорил всегда Кыев,в Позняках,у Кыеви..,Кийив ,придумали жлобы западэнские,канадийанськи гэмыгрыянты ,рагули.
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