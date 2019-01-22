Переход в ПЦУ: Порошенко сделал заявление

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время подпишет принятый Верховной Радой закон, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

Об этом он заявил в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирный и добровольный переходы парафий", - сказал он.

По закону изменения должны ускорить переход общин в Православную церковь Украины.

Что изменилось:

Для принятия решения требуется поддержка 2/3 членов религиозной общины.

Регистрация изменений в устав о переходе.

Несогласная часть может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Наиболее активным регионом является Винниччина.

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