Переход приходов РПЦ в ПЦУ: Порошенко подписал решающий закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Такие изменения, в частности, ускорят переход общин в Православную церковь Украины.

Отмечается, что Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица" был принят Верховной Радой 17 января 2019 года.

Согласно документу, решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Новые нормы действуют в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности заверяется подписями членов религиозной общины.

Определен также перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

"Заключительными положениями закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым — Совету министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародования этого решения на своем официальном сайте", — сказано в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Иллюстрация. Православная церковь в Украине pravdanews.info

Напомним, после объединительного собора в ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине. Наиболее активным регионом является Винниччина.

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