Переход на зимнее время: в МОЗ рассказали, как снять усталость

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы украинцам относительно того, как облегчить переход на зимнее время и снять усталость.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook. Как говорится в сообщении, в результате перехода на зимнее время многие украинцы жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. А больше всего от перевода стрелок страдают те, у кого есть проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца.

Усталость может быть симптомом многих недугов, таких как диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит, анемия, заболевания щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости, отмечается в сообщении.

Симптомы усталости

ощущение бессилия, когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом;

рассеянность и ухудшение концентрации;

ухудшение памяти;

замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

снижение интереса к работе;

повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Эти симптомы означают, что пора остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе существует риск получить переутомление – совокупность устойчивых, неблагоприятных для здоровья функциональных сдвигов в организме, после которых очень трудно вернуться к норме. Также вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Центр общественного здоровья Украины рассказал, как снять усталость Центр общественного здоровья Украины / Facebook

Симптомы переутомления

головная боль;

повышенная утомляемость;

хроническая раздражительность

нервозность;

нарушение сна;

обострение хронических заболеваний;

возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

Усталость может быть симптомом многих недугов Pixabay

Средства от усталости

Полноценный сон. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет – 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов. Перед сном рекомендуется снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотреть "острых" телевизионных передач или фильмов, не заходить в социальные сети. Лучшей альтернативой станет общение с близкими или чтение любимой книги.

Правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами.

Регулярные физические нагрузки. Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

Как снять усталость: в МОЗ дали советы скриншот

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.

Смена деятельности. Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха, переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.

Распределение задач по приоритетности. Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, организовывайте непродолжительные активные паузы, в обеденный перерыв выходите на свежий воздух и гуляйте пешком 20-30 минут.

Оптимизм и чувство юмора. Негативные эмоции и душевные переживания существенно влияют на здоровье. Старайтесь выстраивать взаимоотношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.

Хобби для души. Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом.

Если данные средства не помогают и состояние здоровья не улучшается, стоит обратиться за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, а правильно и своевременно поставлен диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению, добавили в МОЗ.

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