Переход на зимнее время: в МОЗ рассказали, как снять усталость

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
786
Усталость может быть симптомом многих заболеваний

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы украинцам относительно того, как облегчить переход на зимнее время и снять усталость.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook. Как говорится в сообщении, в результате перехода на зимнее время многие украинцы жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. А больше всего от перевода стрелок страдают те, у кого есть проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца.

Усталость может быть симптомом многих недугов, таких как диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит, анемия, заболевания щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости, отмечается в сообщении.

Симптомы усталости

  • ощущение бессилия, когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом;

  • рассеянность и ухудшение концентрации;

  • ухудшение памяти;

  • замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

  • снижение интереса к работе;

  • повышенная раздражительность;

  • перманентная сонливость;

  • повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Эти симптомы означают, что пора остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе существует риск получить переутомление – совокупность устойчивых, неблагоприятных для здоровья функциональных сдвигов в организме, после которых очень трудно вернуться к норме. Также вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Центр общественного здоровья Украины рассказал, как снять усталость

Симптомы переутомления

  • головная боль;

  • повышенная утомляемость;

  • хроническая раздражительность

  • нервозность;

  • нарушение сна;

  • обострение хронических заболеваний;

  • возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

Усталость может быть симптомом многих недугов

Средства от усталости

  • Полноценный сон. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет – 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов. Перед сном рекомендуется снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотреть "острых" телевизионных передач или фильмов, не заходить в социальные сети. Лучшей альтернативой станет общение с близкими или чтение любимой книги.

  • Правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами.

  • Регулярные физические нагрузки. Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

Как снять усталость: в МОЗ дали советы

  • Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.

  • Смена деятельности. Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха, переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.

  • Распределение задач по приоритетности. Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, организовывайте непродолжительные активные паузы, в обеденный перерыв выходите на свежий воздух и гуляйте пешком 20-30 минут.

  • Оптимизм и чувство юмора. Негативные эмоции и душевные переживания существенно влияют на здоровье. Старайтесь выстраивать взаимоотношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.

  • Хобби для души. Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом.

Если данные средства не помогают и состояние здоровья не улучшается, стоит обратиться за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, а правильно и своевременно поставлен диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению, добавили в МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, почему муравьи такие сильные. Открытие сделала группа ученых из Франции и Японии, изучив рентгеновские снимки грудного отдела тела насекомых, их мышцы и внутренний скелет.

УкраинаПеревод часовЗдоровьеЦентр общественного здоровьяМинистерство здравоохранения