Переход на зимнее время: развенчаны основные мифы

В Украине 27 октября переводят часы на зимнее время, с чем связано много мифов и стереотипов.

Как уже привыкли украинцы, в ночь с 26 на 27 получится поспасть на один час подольше, но вредно или полезно это для здоровья? Как сообщает CNN, существует несколько мифов о переводе часов.

Перевод часов – вред или польза

Экономия энергии – миф

Экономия энергии при переводе часов - миф pixabay

Один из наиболее распространенных аргументов перевода часов на самом деле является выдумкой. По словам американских ученых, переход на летнее время сокращает годовое потребление энергии примерно на 0,03%. Исследование того же года показало, что потребление энергии может чуть увеличиваться – в целом на 1%, а в осенние месяцы – на целых 2-4%.

Удобно в сельском хозяйстве – миф

Удобно в сельском хозяйстве - миф pixabay

Принято считать, что переход на летнее время помогает фермерам собрать урожай, однако это не так. Согласно исследованию Дэвида Прерау, это не только снижает производительность, но и усложняет жизнь.

Влияет только на людей – миф

Перевод часов влияет и на питомцев pixabay

Не только люди ощущают переход на зимнее или летнее время. Согласно исследованию Элисона Холдхус-Смолла, домашние питомцы тоже подвержены влиянию времени, ведь из-за этого меняется и их режим. В частности, животные испытывают физический и психологический стресс, когда человек ведет их гулять, например, позже положенного срока, или насыпает еду в другое время.

Перевод часов Фокус.ua

Кроме мифов существуют также и факты, которые подтверждены многочисленными исследованиями. Например, люди действительно более нервозные, чем обычно, когда переводят часы на час вперед или назад. Также у многих возникают проблемы с сердцем – на 10% больше сердечных приступов.

А переход на зимнее время обезопасит улицы от ДТП, так как люди больше спят. И это не единственный плюс – количество ограблений при переводе часов осенью резко падает – на 27%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как адаптироваться к переходу на зимнее время без вреда для здоровья.

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