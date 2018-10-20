Переход на зимнее время: когда в Украине переводят часы

Украина осуществит переход на зимнее время уже 28 октября. По традиции, это произойдет в последнее воскресение этого месяца.

Так, в 4:00 в ночь с 27 на 28 октября стрелки часов нужно перевести на час назад, до 3:00. Соответствующее решение, согласно с пресс-службой Кабмина, было принято еще в сентябре.

Отметим, что несколько лет назад правительство пыталось отменить перевод часов, однако вскоре от такой идеи отказались. Необходимость переходов на зимнее и летнее время вызвана коротким "световым" днем, который наступает с приходом осени в Украине.

Новости Евросоюз откажется от перевода часов на летнее и зимнее время

Медики же единогласно говорят, что даже такие незначительные "скачки" во времени приносят ущерб здоровью, понижают иммунитет и сбивают биоритмы.

Как писал OBOZREVATEL, к переходу на зимнее время советуют готовиться за неделю. Врачи советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, следить за питанием, а также придерживать нескольких других правил, которые помогут осуществить комфортную перестройку организма.