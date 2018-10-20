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Переход на зимнее время: когда в Украине переводят часы

37.5тЧитать материал на украинском

Украина осуществит переход на зимнее время уже 28 октября. По традиции, это произойдет в последнее воскресение этого месяца.

Так, в 4:00 в ночь с 27 на 28 октября стрелки часов нужно перевести на час назад, до 3:00. Соответствующее решение, согласно с пресс-службой Кабмина, было принято еще в сентябре.

Отметим, что несколько лет назад правительство пыталось отменить перевод часов, однако вскоре от такой идеи отказались. Необходимость переходов на зимнее и летнее время вызвана коротким "световым" днем, который наступает с приходом осени в Украине.

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Медики же единогласно говорят, что даже такие незначительные "скачки" во времени приносят ущерб здоровью, понижают иммунитет и сбивают биоритмы.

Как писал OBOZREVATEL, к переходу на зимнее время советуют готовиться за неделю. Врачи советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, следить за питанием, а также придерживать нескольких других правил, которые помогут осуществить комфортную перестройку организма.

Место
Украина
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Юрий Ткачук
Юрий Ткачук
Пора отменять этот дебилизм!!
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, я понимаю, что вы и большинство ваших читателей - идиоты )) Но зачем это КАЖДЫЙ день демонстрировать? ))))))))))))))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Dell Alex, дебилы на сайте Обозревателя появляются только из-за замызганого залесья. Вот сколько раз идиоту нужно повторить, что он идиот и его мнение, равно как и рожденные воспаленным после боярышника высеры УКРАИНЦЕВ не интересуют. Но раз вы не понимаете и каждый день здесь пасетесь - значит ты и подобные тебе - конченые дебилы, которых матери, если они конечно были, рожали головой об асфальт.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ну хоть что то "объединяет " с Европой....
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Gordon Yury
Gordon Yury
Дегтяренко Светлана, ну как, приятно, что вас идиот Dell Alex присоединил к УКРАИНЦАМ. Небось испортил настроение? А сарказм ваш ни к чему. В настоящее время для УКРАИНЦЕВ важно не столько то, что объединяет нас с Европой, сколько то, что разъединяет с залесьем, живущим по заветам плешивого карлика.
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Dell Alex
Dell Alex
Дегтяренко Светлана, Ну да, вас объединяет с идиотами... ваша глупость ))))))))) Вы ж понятия не имеете о смысле перевода часов ))))
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