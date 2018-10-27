Перевод часов отменят? Как перейти на зимнее время и к чему готовиться украинцам

В Украине предлагают полностью отменить ежегодные переходы на летнее и зимнее время. После введения практики одного часового пояса в Европейском Союзе, Кабинет министров планирует оставить страну на зимнем времени.

Насколько реален такой вариант и чего ждать украинцам — разбирался OBOZREVATEL.

Так делает Европа

Еврокомиссия еще 5 июля запустила на своем сайте онлайн-голосование, где каждый житель ЕС может поддержать идею отменить практику сезонного времени. По предварительным данным, примерно 80 % (4,6 миллионов человек) проголосовавших поддержали идею.

После голосования в ЕС начался процесс имплементации этого решения. Как заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в скором будущем решение будет принято.

"Миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", — заявил Юнкер.

Более точную дату для ЕС назвала еврокомиссар Виолета Булк.

"С конца октября 2019 года сезонного перевода часов больше не будет", — передает ее слова Reuters.

Идею с переходом на единое время поддерживают и в Британии. В случае выхода страны страны из ЕС, органы власти примут решение остаться на “зимнем” или “летнем” времени.

Что будет в Украине

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа утра на 1 час назад, на летнее — в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи на 1 час назад.

Переход на зимнее время в Украине в этом году состоится 28 октября в 4:00 утра.

Будет ли это крайний перевод часов, OBOZREVATEL пояснили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

“Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства, существующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает ее географическому положению”, — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом в Минэкономразвитии подтвердили, в случае принятия решения об отмене перехода в ЕС, аналогичное предложение будет сразу же рассмотрено на уровне Кабинета министров. Правда, есть ли какое-то экономическое обоснование для этого шага, в ведомстве не знают.

“Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствует”, — подытожили в ведомстве.

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Ранее об отсутствии реального экономического эффекта от ежегодного перехода в комментарии OBOZREVATEL заявил замдиректора по научной работе Института общей энергетики НАН Украины Виктор Белодед.

“Для Украины, которая находится в одном часовом поясе — смысла в переходе на летнее и зимнее время не вижу никакого. Единственное, может возникнуть небольшая проблема для крайних восточных и западных территорий, но тут необходимо просто сместить начало и конец рабочего дня. Особых трудностей не будет и всем станет удобней”, — пояснил научный сотрудник.

Учитывая идею Европейского Союза отменить сезонный перевод часов лишь через год, то в Украине практика перехода во времени сохранится как минимум до октября 2019 года.