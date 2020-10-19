Переход на зимнее время в Украине: как проверить, перевелись ли часы

В ночь с 24 на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

После перевода часов многие сомневаются, правильное ли время показывают их гаджеты, ведь в противном случае можно опоздать на целый час. OBOZREVATEL рассказывает, как можно проверить время доступным способом.

Так, чтобы проверить, правильное ли время показывают часы после перевода стрелок на зимнее время, не обязательно иметь деньги на мобильном счету или использовать интернет.

Если вы используете одну из сетей мобильных операторов Украины, достаточно набрать на телефоне USSD запрос *160# и нажать кнопку вызова.

Владельцы гаджетов, подключенных к интернету, испытывают меньше сложностей. Смартфоны и ноутбуки автоматически переводят часы зависимо от настроек часового пояса.

Узнать точное время также можно в Google или на специальном сайте.

Как известно, в Украине переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины". Каждое последнее воскресенье октября часы переводятся на час назад.

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