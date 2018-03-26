Переход на летнее время: астролог предупредил украинцев об угрозе

Перевод часов и, в частности, переход на летнее время, может кардинально изменить не только судьбу отдельного человека, а и целой страны.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает ТСН. По его мнению, расположение планет и время в астрологии тесно переплетаются.

В пример он привел Китай, где время не переводят уже более полувека, а также не обращают внимания на количество часовых поясов по стране. Везде часы ходят по единому пекинскому времени.

"Теперь Китай стал единым. Продвигается в нашем мире очень далеко и быстро. Индия по Гринвичу. Это свидетельствует о том, что страна будет всегда жить иррационально и не достигнет никаких успехов. А самый мистический Непал -5,45 минут от Гринвича", - рассказал Росс.

Астролог посоветовал парламентариям и чиновникам закрепить естественное для Украины зимнее время навечно, чтобы таким образом уменьшить мистическое влияние часовых стрелок на судьбу государства.

"Было бы неплохо, если бы Украина вернулась на зимнее время и никогда не переходила на летнее. Тем самым мы не будем совпадать по времени с Россией, а будем постоянно совпадать с Западом. И даже таким мистическим путем мы будем ближе к Западу", - добавил он.

Ранее "Обозреватель" рассказывал, как переход на летнее время отразится на здоровье.