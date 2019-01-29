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Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

1.8тЧитать материал на украинском

Переход на летнее время в Украине в 2019 году состоится в воскресенье, 31 марта.

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

В эту ночь украинцы переведут стрелки часов на час вперед.

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Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Правда, за 20 лет эту практику неоднократно критиковали как экономисты, так и врачи. Всерьез за тему взялись еще в 2012 году. Считалось, что это будет последний раз, когда Украина перейдет на другое время, но тогдашнее правительство Николая Азарова так и не рассмотрело этот вопрос.

Переход на летнее время – это мини-стресс для человеческого организма. Более того, в первые дни адаптации возрастает риск инсульта. Известно, что чаще всего он случается в утренние часы, а если проснуться на час раньше, болезнь получает больше шансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в последнее время все чаще возникают дискуссии по этому поводу. В частности, многие поддерживают идею отказа от перевода часов на зимнее и летнее время.

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Место
Украина
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