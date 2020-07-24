Негласные переговоры по Крыму уже ведутся: когда Россия сдастся и вернет полуостров Украине

Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что никаких перспектив для обсуждения возврата аннексированного Крыма на международной арене пока нет. Таким образом, тема полуострова все больше отходит на задний план, тем самым давая возможность России укрепить свои позиции и переубедить мир в своей правоте.

Однако в Украине с этим не совсем согласны, более того, есть утверждение, что переговоры по Крыму уже идут и РФ давно принимает в них участие. Подробнее – узнавал OBOZREVATEL.

Забудьте о Крыме?

С момента аннексии Крыма Российская Федерация пытается доказать всему миру, что полуостров перешел к ней законным путем, а любые переговоры с Кремлем не увенчались успехом.

Заявление Волкера только подтверждают факт, что агрессор и дальше намерен отстаивать свою позицию по полуострову, пытаясь "похоронить" эту тему для мирового сообщества.

Курт Волкер пока не видит перспектив для обсуждения возврата Крыма на международной арене РБК

По его мнению, исправить ситуацию может мощное международное давление на РФ со стороны западных партнеров Украины, а также НАТО и Турция.

"Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому нужно усилить давление", – заявил Волкер.

Вместе с тем народный депутат от фракции "ЕС" и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, говорит, что в первую очередь страны будут действовать исходя из своих национальных интересов. Конечно, действия РФ по отношению к Украине их задевают, но пока мы сами не начнем действовать, ждать от других помощи невозможно.

"В мире очень много проблем, поэтому рассчитывать, что тема Крыма всегда будет на первых полосах, не приходится. Но тут очень важно, чтобы сама Украина была в этом вопросе активной. Если мы не будем ничего делать, никто нам не поможет. И немаловажно, что жители Крыма должны подать голос, но они скованы страхом", – сказал он OBOZREVATEL.

Мустафа Джемилев считает, что Украина должна активнее продвигать тему Крыма на международной арене "Апостроф"

По его словам, принятых мер со стороны международного сообщества недостаточно, их необходимо усилить.

Как говорит экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, повлиять на Россию можно экономическим и военным путем. Если второй вариант практически нереален, то в случае с первым – это вполне возможно совершить.

"Это возможно для Великобритании и США, также Канады и Австралии. Второй вариант, это отдельные страны ЕС, которые не очень хотят усиливать экономическое давление на РФ, но будут вынуждены это делать. Другие страны мира вряд ли готовят активные меры против России", – рассказал бывший чиновник в комментарии OBOZREVATEL.

Переговоры уже идут

Бабин подтвердил неформальные переговоры по Крыму. Площадкой для них являются международные суды, которые рассматривают дело о незаконной аннексии полуострова.

"Это и ЕСПЧ, и Международный суд ООН, и арбитражи по морскому праву. И во всех этих судах Украина и Россия дают свои позиции, это и является некими переговорами. Конечно, нужно наращивать такие площадки, увеличивать количество дел в международных судах. Добровольно, за столом переговоров, Россия вести разговоры не будет. Наша задача – заставить их говорить. Основной механизм принуждения – международные суды", – подчеркивает он.

Заседание суда ООН относительно действий Кремля в Крыму и на Донбассе "24 Канал"

Кроме того, обсуждение Крыма продолжается в различных международных организациях, где представители РФ вынуждены участвовать, что тоже можно назвать некими переговорами.

"Конечно, нельзя исключать и другого формата, а именно переговоров цивилизованных стран мира относительно будущего Крыма. Например, когда в Ялте обсуждалась судьба поствоенной Европы, Гитлера туда никто не приглашал. Но это были переговоры, на которых определяли статус Германии, границы и другое. Конечно, можем начинать и такой процесс, и участие РФ там не нужно", – рассказал он.

Бабин считает, что на решения международных судов РФ не реагировать не сможет, и хотя они делают вид, что все не важно, это для нее очень болезненно.

С другой стороны, Джемилев напомнил, что в Конституцию РФ внесена поправка о том, что Россия будет выполнять только те решения международных судов, которые не противоречат ее интересам.

Владимир Путин не будет исполнять решения международных судов "Громадське"

Но бывший представитель президента по Крыму все же отмечает, что эти решения признают все цивилизованные страны и РФ "начнет сворачиваться".

Какие перспективы?

По словам Бабина, Россия понимает, что выиграть дела по Крыму в международных судах она не сможет, поэтому активно оттягивает этот процесс. Но первые решения экс-чиновник прогнозирует уже в ближайшие годы.

"Мой прогноз, что в первую очередь решение можно ожидать от Международного суда ООН примерно через два года. По ЕСПЧ – где-то до 2024 года", – сказал он.

Если говорить о полном возврате Крыма, сроки довольно расплывчатые.

"Россия теряет свои позиции, и это правда. Нам надо набраться терпения, но мы не должны сидеть сложа руки. Тоталитарный режим довольно непредсказуем, так как он не действует в интересах своих граждан. Нам нужно готовиться к падению тоталитарного режима, но когда это произойдет, это вопрос", – отметил Джемилев.