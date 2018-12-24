Переехал и не заметил: на украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристкой

На горнолыжном курорте Драгобрат туристку из Киева переехал ратрак (транспортное средство на гусеничном ходу для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс).

Очевидец происшествия Владимир Терещенко сообщил, что ЧП произошло около 17:00 23 декабря, передает Zaholovok.

"Сейчас она в очень тяжелом состоянии. Ратрак сдавал назад и не заметил. За рулем, кажется, был владелец одной из гостиниц", - отметил он.

Ратрак Рopmech

Девушку сначала забрали в больницу в Рахов, сейчас пострадавшая находится в Тячеве.

Туристы вызвали полицию но, по их словам, "дело могут спустить на тормоза".

"Приехала полиция, взяли показания у виновника, потом у девушки в больнице (она в сознании). Мы все рассказали, но почти сутки прошли, а дело еще не зарегистрировано", - отметил Терещенко.

В свою очередь в Раховском райотделении Zaholovok отметили, что начато уголовное производство, ведутся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Яблоница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря вспыхнул масштабный пожар, в результате чего погиб один человек.