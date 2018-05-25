"Передай привет парням": украинцы простились с павшим на Донбассе героем

В сети появились фото с прощальной церемонии с военнослужащим ВСУ Андрем Масловым, который погиб 21 мая в бою с террористами при защите освобожденного населенного пункта Чигари (Южное).

"Я никогда в жизни не видела такого количества ПЛАЧУЩИХ мужчин.Сотни бойцов, сотни людей, мамы погибших твоих побратимов приехали с фронта и со всей Украины попрощаться с тобой наш друг. Андрюха, Андрей Маслов, "Футболист", сегодня тебя провели в последний путь. Боль..... боль....боль...слезы....Господи, ну почему такая несправедливая жизнь??? Ты же должен был жить....Сука война забирает лучших!!! Спи спокойно наш Герой!!!!!", — написала на своей странице в Facebook волонтер Юлия Толмачева.

Другие знакомые Маслова также выразили свою скорбь о погибшем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая во время наступления боевики пытались отбить освобожденный населенный пункт Чигари (Южное). Кроме Маслова, в том бою погиб боец ВСУ Вячеслав Куцман ("Цинк").