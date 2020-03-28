Передается ли COVID-19 через подошву обуви: медики дали ответ

Риск занести коронавирус COVID-19 через подошву обуви есть, но он очень ничтожный.

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Об этом в Facebook сообщила украинская журналистка в Италии Марианна Сороневич, которая опубликовала советы итальянского Министерства здоровья.

"Время выживания вируса на открытых поверхностях пока неизвестен. Теоретически, если вы наступите подошвой обуви на поверхность, где зараженный человек оставила свои выделения (а проще – плюнул), не исключено, что вирус останется на подошве обуви и вы можете занести его в дом", – предупредила она.

Эпидемия коронавируса

При этом Сороневич подчеркнула, что пол не является поверхностью, к которой часто соприкасаются, поэтому риск заражения незначителен.

"Если у вас есть дети, следует соблюдать повышенные гигиенические правила. Снимать обувь после того, как вы придете домой, мыть пол 0,1% раствором хлора", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

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