Передача Андреевской церкви Константинополю: появилось важное уточнение

Андреевская церковь в Киеве не стала полной собственностью Вселенского патриархата, а лишь передана ему в "бесплатное бессрочное пользование".

Об этом заявил в эфире ObozTV религиовед Александр Саган, комментируя решение Верховной Рады о передаче храма от Украинской автокефальной православной церкви Константинополю.

"Церковь как была, так и остается в государственной собственности. Просто она передается без определения срока в пользование Константинопольского патриархата", - сообщил эксперт.

"Я считаю решение парламента историческим, потому что Верховная Рада заложила основы нашего постоянной перманентной связи и общения не только с Константинопольским патриархатом, но и всем вселенским православием", - добавил Саган.

ru.wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. Он ранее утверждал, что данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Отметим, что 11 октября Вселенский патриархат объявил о снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля УАПЦ митрополита Макария.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.