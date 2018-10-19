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Передача Андреевской церкви Константинополю: появилось важное уточнение

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Андреевская церковь в Киеве не стала полной собственностью Вселенского патриархата, а лишь передана ему в "бесплатное бессрочное пользование".

Об этом заявил в эфире ObozTV религиовед Александр Саган, комментируя решение Верховной Рады о передаче храма от Украинской автокефальной православной церкви Константинополю.

"Церковь как была, так и остается в государственной собственности. Просто она передается без определения срока в пользование Константинопольского патриархата", - сообщил эксперт.

"Я считаю решение парламента историческим, потому что Верховная Рада заложила основы нашего постоянной перманентной связи и общения не только с Константинопольским патриархатом, но и всем вселенским православием", - добавил Саган.

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Передача Андреевской церкви Константинополю: появилось важное уточнение

ru.wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. Он ранее утверждал, что данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Отметим, что 11 октября Вселенский патриархат объявил о снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля УАПЦ митрополита Макария.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объекты
УАПЦКонстантинопольский патриархатединая церковь
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bender bender
bender bender
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
ну началось, типа это не взятка, а на время дали попользоваться...
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Не зря там снимали за двумя зайцами....такую же участь ждет и свiдоме бидло и секты раскольников свiдомого бидла.
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