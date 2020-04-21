Ненавижу, когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те, кто равнее.

Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают.

Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают.

Нет вопросов.

Работают как салоны связи.

В Алло посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты.

В Цитрусе при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам.

В оба магазина заходили десятки посетителей.

Да, вход только в масках.

Да, при входе антисептики

Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.

Конечно в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа.

Но скажите.

Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?!

Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву.

Конечно, были бы готовы - но для них действует карантин и запрет на торговлю.

Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!

Пример 2.

Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках.

В каждом городе.

Тысячи - услышьте, тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу.

Ну ок!

В окно продавать кофе нельзя!!!

Бл*дь.

Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на Макдрайве Макдональдса

Почему я вчера подъезжаю к окну Мака и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?

Почему мировому гиганту Макдональдс можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трёх сотрудников кормящих 3 семьи - нельзя?!

Честно.

Я не представляю какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость.

Несправедливость.

Это когда кому-то большому, известному и со связями можно - а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток - нельзя.

Сообщили, что карантин скорее всего продлят практически ещё на месяц.

Не издевайтесь над малым и средним бизнесом - у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора.

Большим и малым.

Столичным и обычным.

Со связями и без.

Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях - соблюдая на равных нормы и правила карантина.

Вчера, я купил кофе и молочных коктейль в окне Макдональдс и поддержал в Кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью.

Но его закрыли на карантин...

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