Перед визитом Зеленского на Житомирщину в темноте решили залатать "ямы по колено". Видео

В Озерном перед приездом Зеленского начали срочно латать дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября собрался с визитом в Житомирскую область. В связи с эти в одном из поселков начали срочно латать дороги в темное время суток.

Кадры, как дорожные службы проводят ремонт в поселке Озерное, опубликовал в группе "Здравствуй, Озерное!" в Facebook Сергей Горбатюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Озерном срочно начали ремонт дорог перед приездом Зеленского. Кадр видео Сергея Горбатюка

"Завтра приезжает Владимир Александрович, поэтому срочно нужно залатать ямы по колено", – прокомментировал автор ролика.

Отметим, что Озерное расположено в 15 минутах езды от Житомира.

Озерное расположено в 15 минутах езды от Житомира. Google Maps

Как сообщается на сайте Житомирской ОГА, 8 сентября в область с рабочей поездкой прибудет глава государства Владимир Зеленский.

Предполагается, что президент осмотрит объекты программы "Большое строительство", рассказал "Укринформу" пресс-секретарь главы облгосадминистрации Юрий Мельник.

Агентство подчеркивает, что это будет третья поезда Зеленского в Житомирскую область. В августе 2019 года он побывал в Олевске, когда представлял нового главу ОГА Виталия Бунечко. А в октябре посещал Житомир во время форума регионов Украины и Беларуси.

(Видео – Facebook Сергея Горбатюка)

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация со срочной укладкой асфальта произошла во время визита Владимира Зеленского в Харьковскую область в начале сентября. Тогда дороги также ремонтировали среди ночи в Песочине.

Также в июле в Луцке перед визитом президента военнослужащих заставили вычерпывать воду из луж самодельными вениками.

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