Перед Пасхой ждут заморозки: синоптики уточнили прогноз по Украине

В канун Пасхи, 18 апреля, в Украине будет преобладать прохладная и облачная, но в основном без осадков погода.

Днем воздух прогреется до +15 градусов, однако ночью ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных регионах ночью в субботу пройдет небольшой дождь.

На поверхности почвы и в воздухе в северных, Волынской, Ровенской областях ожидаются заморозки до -5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В частности, 18 апреля синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Ночная температура составит +3... +5 градусов, днем воздух прогреется до +10... +12.

Ночью в субботу в южных областях местами ожидается небольшой дождь. Столбики термометров там будут показывать от +5 до +9 градусов, днем ожидается от +12 до +15. В Крыму без осадков, ночью +5... +7, днем +13... +15 градусов.

В то же время на севере резко похолодает, правда, будет без существенных осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут лишь до +10 градусов.

Погода в Украине 18 апреля meteo.gov.ua

В западных областях ночные морозы ожидаются в Луцкой, Ровенской, Житомирской областях, до -3 градусов, в других регионах +3... +5 градусов. Днем там будет солнечно, переменная облачность, +10.. +12, на Закарпатье до +15 градусов.

В центральной части страны сухо, но пасмурно. Ночью +3... +5, дневная температура воздуха составит до +12 градусов.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки до -2, днем столбики термометров покажут +10... +12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что неделя перед Пасхой, 19 апреля, будет дождливой. И только в конце месяца в Украине установится теплая погода.