Переболевшим COVID-19, опасно загорать на солнце.

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, опасно загорать на солнце из-за побочных эффектов заболевания.

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Поскольку COVID-19 повреждает структурную единицу эритроцитов гем, который переносит кислород в органы и ткани, пишет РИА.

Такое нарушение может приводить к повышенной чувствительности и восприимчивости к солнечному излучению, ожогам.

"Начинать загорать следует понемногу и любое пребывание возле водоема лучше осуществлять с воздушных ванн для адаптации организма, желательно 10-15 минут побыть в тени, затем выходить на открытое солнце. Пребывание на открытом солнце не более 30 минут (правильно начинать с 10 минут и добавлять по 10 минут). Время приема солнечных ванн должно быть не более двух часов, т.к. могут появиться осложнения", – отметила врач-дерматолог Людмила Рязанова.

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