Преподаватель из Великобритании, 25-летний Коннор Рид, который работал в школе Уханя в Китае, рассказал, как заразился коронавирусом и что пришлось пройти на пути к выздоровлению.

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Он описал 72 дня из своей жизни, которые стали настоящим испытание. Рид стал первым британцем, который подхватил вирус. Об этом идет речь в материале Daily Mail.

Переболевший коронавирусом рассказал о каждом дне болезни и симптомах Daily Mail

День 1 – понедельник, 25 ноября: у меня простуда. Я чихаю, и мои глаза немного мутны. Это не достаточно плохо, чтобы удержать меня от работы. Я приехал в эту страну, чтобы преподавать английский язык как иностранный, но теперь я менеджер школы в Ухане, городе в центральном Китае, где я жил последние семь месяцев.

Моя простуда не должна быть очень заразной, поэтому я не стесняюсь идти на работу. И я живу один, поэтому вряд ли передам это кому-либо. Здесь не было ничего в новостях о вирусах. У меня нет причин для беспокойства. Это просто насморк.

День 2: У меня болит горло. Вспоминая, как делала моя мама в детстве, добавляю в кружку с горячей водой меда. Действует.

День 3: Я не курю и почти никогда не пью. Но для меня важно быстро преодолеть эту простуду, чтобы я мог оставаться здоровым на работе. Исключительно в лечебных целях я добавил немного виски в свой медовый напиток. Я думаю, теперь это называется "горячий пунш".

День 4: Я спал как ребенок прошлой ночью. Китайский виски, очевидно, является лекарством от всех известных недугов. У меня есть еще одна порция.

День 5: Я поправился. Это была обычная простуда.

День 7: Я погорячился. Чувствую себя ужасно. Это уже не просто простуда. У меня все болит, голова болит, глаза горят, горло сжалось. Простуда дошла до моей груди, и у меня отрывистый кашель.

Это грипп, и мне понадобится больше, чем кружка горячего меда с волшебным ингредиентом виски или без него, чтобы я почувствовал себя лучше.

День 8: Сегодня я не пойду на работу. Я предупредил, что, вероятно, не буду выходить всю неделю. Болят даже кости. Трудно представить, что я скоро поправлюсь. Даже встать с постели больно. Я опираюсь на подушки, смотрю телевизор и стараюсь не кашлять слишком сильно, потому что это больно.

День 9: Даже котенок, слоняющийся по моей квартире, кажется, чувствует себя плохо. Он не похож на себя и отказывается есть. Я его не виню – у меня тоже нет аппетита.

Британец рассказал, как пережил коронавирус Daily Mail

День 10: У меня всё ещё температура. Я выпил четверть бутылки виски и всё равно не чувствую себя достаточно здоровым, чтобы куда-то идти. Не думаю, что грог чем-то мне помогает.

День 11: Внезапно мне стало лучше, по крайней мере физически. Грипп отступил. Но мой бедный котёнок умер. Не знаю, было ли у него то же, что и у меня, и могут ли вообще кошки заразиться человеческим гриппом. Чувствую себя несчастным.

День 12: У меня случился рецидив. Когда я уже подумал, что выздоравливаю, болезнь накрыла меня с новой силой. Мне тяжело дышать. Простой подъём с кровати и поход в туалет заканчиваются тем, что я задыхаюсь и падаю без сил. Я потею, у меня жар, голово­кружение и сильный озноб. Работает телевизор, но я почти его не слышу. Это кошмар.

К полудню я почувствовал, что задыхаюсь. Так я не болел никогда в жизни. Я хватаю воздух ртом, а когда выдыхаю, мои лёгкие издают такой звук, будто бы сжимают бумажный пакет. Что-то не так. Мне нужно к врачу. Но если я сам позвоню в службу скорой помощи, мне придётся оплачивать вызов. И это стоит целое состояние. Я болен, но не думаю, что умираю, – или?

Конечно, я могу пережить поездку на такси. Я решил поехать в университетскую больницу Чжуннань, поскольку там учится много иностранных врачей. Это не очень рационально, но в моём лихорадочном состоянии я хочу обратиться именно к британскому доктору. Я хорошо говорю по‑мандарински, так что с вызовом такси проблем нет. Поездка занимает минут двадцать. В больнице диагностируют пневмонию. Вот почему мои лёгкие издают этот звук. Мне нужно пройти обследование, которое займёт шесть часов.

День 13: Вернулся домой поздно вечером. Доктор выписал антибиотики для лечения пневмонии, но я не хочу их принимать – боюсь, что тело выработает резистентность к лекарствам и, в случае если я действительно серьёзно заболею, они не сработают. Предпочитаю бороться с болезнью народными методами.

Благо, теперь я знаю, что это пневмония. Мне всего 25 лет, и у меня крепкое здоровье. Говорю себе, что поводов для беспокойства нет. У меня есть мазь для растирания. Кладу немного в кипяток и дышу паром, накрывшись полотенцем. Предпочитаю "старую школу". Но антибиотики я оставил – на тот случай, если они мне действительно понадобятся.

День 14: Кипячу воду. Добавляю мазь. Накрываюсь полотенцем. Дышу час. Повторяю снова.

День 15: Все дни слились воедино.

День 16: Звоню маме в Австралию. Не было смысла звонить ей раньше – она бы встревожилась и попыталась прилететь ко мне. Но у неё бы не получилось – гостевую визу в Китай оформляют целую вечность. Рад слышать её голос, но всё, что могу, – это прохрипеть в телефон: "Мама, мне так плохо".

День 17: Мне немного лучше, но я пока не хочу надеяться. Я уже через это проходил.

День 18: Из лёгких больше не доносится звук ломающихся веток.

День 19: Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы выйти на улицу и купить ещё немного мази. Нос уже чувствует запах еды, которую готовят соседи. И у меня впервые за две недели появился аппетит.

День 22: Хотел сегодня выйти на работу, но не получилось. Пневмония прошла, но всё болит так, будто бы меня переехал каток. В носу всё горит, а барабанные перепонки вот-вот взорвутся. Знаю, что так нельзя, но я массирую слуховой проход ватными палочками, чтобы как-то справиться с болью.

День 24: Аллилуйя! Думаю, мне лучше. Кто знал, что грипп может быть таким ужасным?

День 30: Пришло сообщение от друга, которое заставило меня поспешить в магазин. По всей видимости, китайские власти обеспокоены новым коронавирусом, быстро захватывающим город. Ходят слухи о введении комендантского часа и ограничения на передвижение. Я знаю, что это значит – все в панике кинутся в магазины. Нужно запастись самым необходимым до того, как всё раскупят.

День 37: Слухи подтвердились. Всем велено оставаться дома. Из того, что я слышал: вирус похож на разновидность гриппа, который может вызвать пневмонию. Ну это звучит знакомо.

День 52: Пришло уведомление из больницы. Мне сообщили, что я был заражён уханьским коронавирусом. Полагаю, мне должно быть приятно, что я не могу снова его "поймать" – теперь у меня иммунитет.

Но я всё равно должен носить маску, как и все остальные, когда выхожу из дома, иначе меня могут арестовать. Китайские власти очень тщательно стараются сдержать распространение вируса.

День 67: Уже весь мир знает о коронавирусе. Я рассказал об этом нескольким друзьям в Facebook, и каким-то образом этот разговор попал в СМИ. Со мной связались из местной газеты моего родного города в Северном Уэльсе. Возможно, я подцепил вирус на рыбном рынке. Это отличное место, где можно купить недорогую еду, – часть Уханя, которую обычные китайцы посещают каждый день. Я тоже регулярно делаю здесь покупки.

Видел истеричные новости (особенно в прессе США) о том, что на рыбном рынке продают мясо летучих мышей и даже коал. Лично я такого никогда не видел. Самое странное, что я там замечал, – это целые тушки свиньи и ягнёнка вместе с головой.

День 72 – вторник, 4 февраля: Кажется, газеты считают ужасным то, что я пытался вылечить себя горячим грогом. Пытаюсь объяснить, что я понятия не имел о том, чем болен, но они не хотят этого слышать. Заголовок в New York Post гласит: "Учитель из Великобритании утверждает, что он победил коронавирус с помощью горячего виски и мёда". Хотел бы я, чтобы всё было так просто".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британец Эндрю О'Дуайер, который заразился коронавирусом в Италии и по прогнозам врачей уже успешно идет на поправку, рассказал о симптомах пневмонии нового типа.

Врачи рассказали по дням, что происходит с организмом человека.

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