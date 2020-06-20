Переболевший коронавирусом Песков рассказал о последствиях

Марина Погорилко Общество 20:33, 20.06.2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, который переболел коронавирусной инфекцией, сообщил, что выработал антитела к COVID-19.

Сейчас он чувствует себя хорошо, работает и вернулся к активной жизни, передает "Интерфакс".

"С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела", – сказал Песков.

Он также отметил, что чувствует себя более защищенным, нося маску и перчатки в общественных местах.

"Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть, болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", –отметил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков болел COVID-19, о чем он сообщил 12 мая. Инфицировалась и его жена. О том, что Пескова выписали из больницы, стало известно 25 мая.

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