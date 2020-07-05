Переболевшие COVID-19 нардепы показали, как нарушают карантин

В Батурине Черниговской области состоялся форум партии "Наш край" по инициативе недавно переболевших коронавирусом COVID-19 нардепов Сергея Шахова и Бориса Приходько. Во время мероприятия были нарушены все требования о соблюдении карантинных ограничений.

О проведении форума в своем Facebook сообщили сами Шахов и Приходько, опубликовав фото, которыми и подтвердили пренебрежение карантинными мерами: люди общались в условиях тесного контакта, при этом ни один из них не одел маску.

Мероприятие, организованное областной организацией "Наш край", посетили депутаты советов разных уровней от политической силы, представители районных партийных организаций, а также активисты. Все они усиливали опасность передачи вируса, не соблюдая масочный режим и делая групповые фото, тесно прижавшись друг к другу.

Нардепы сообщили о форуме, который состоялся в Батурине во время карантина. Facebook Бориса Приходько

Нардепы сообщили о форуме, который состоялся в Батурине во время карантина. Facebook Бориса Приходько

Нардепы сообщили о форуме, который состоялся в Батурине во время карантина. Facebook Сергея Шахова

Нардепы сообщили о форуме, который состоялся в Батурине во время карантина. Facebook Бориса Приходько

Напомним, Сергей Шахов первый среди нардепов заболел COVID-19, а Борис Приходько затем заразился от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о штрафах в Украине за несоблюдение масочного режима. Так, наказание за неношение маски в общественном месте для физлиц будет составлять от 170 до 255 гривен, а для юрлиц – от 3400 до 5100 грн.