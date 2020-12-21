Врач оценил опасность нового штамма коронавируса для тех, кто уже переболел

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Общество
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Врач оценил опасность нового штамма коронавируса для тех, кто уже переболел

Частичный иммунитет к новому штамму коронавируса, обнаруженному в Великобритании, может сохраняться у тех, кто переболел или был привит от COVID-19.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. " Не могу сказать точно, будет ли вакцина от коронавируса защищать и от этого штамма. Но по идее, должна бы защищать", – заметил он.

Медик предположил, что в случае с новым штаммом может сработать "перекрестный иммунитет". "Может не быть иммунитета к конкретному штамму, но к этому типу вируса иммунная система может быть уже готова", – предположил он.

В этом контексте Бережнов сравнил коронавирус с гриппом и пояснил, что в своей основе вирус остается неизменным, несмотря на многочисленные мутации. Поэтому прививка от одного штамма гриппа может частично защищать и от другого штамма.

"Вопрос в том, будет ли иммунитет на новый штамм вируса срабатывать у тех, кто переболел, у тех, кто был вакцинирован. Мое личное мнение – иммунной системе будет легче реагировать, и она отреагирует быстрее. В таком случае ответ иммунной системы на вирус будет не на 14-й день, а намного раньше", – допустил врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса COVID-19, который отличается высокой заразностью. Ранее подобный штамм фиксировали в других странах Европы.

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