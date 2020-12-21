Переболевшие COVID-19 медики в Украине массово остались без страховых выплат

В Украине из 33 тысяч переболевших коронавирусом медработников только 8 тысяч дошли до рассмотрения комиссии по страховым выплатам.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, об этом заявил на пресс-конференции начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции Фонда социального страхования Сергей Таровик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, для более оперативного рассмотрения не хватает эпидемиологов, инфекционистов и профпатологов, которые нужны для оформления документов.

Таровик отметил, что основанием для комиссии признать, что несчастный случай связан с профессиональной деятельностью, является только вывод эпидемиологического расследования Минздрава.

При этом 17 тысяч медиков не получили акты эпидемиологических расследований, а у около 6 тысяч нет диагноза острого профессионального заболевания.

Пока что Минздрав обещает принять новый порядок эпидрасследований и тем самым ускорить процесс оформления страховых выплат.

Всего с начала пандемии Фонд соцстраха выплатил медикам почти 94,5 млн грн. Из 53 смертельных случаев в связи с COVID-19 за выплатами обратились 41 раз.

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