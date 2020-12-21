Переболевшие COVID-19 медики в Украине массово остались без страховых выплат
В Украине из 33 тысяч переболевших коронавирусом медработников только 8 тысяч дошли до рассмотрения комиссии по страховым выплатам.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, об этом заявил на пресс-конференции начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции Фонда социального страхования Сергей Таровик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, для более оперативного рассмотрения нехватает эпидемиологов, инфекционистов и профпатологов, которые нужны для оформления документов.
Таровик отметил, что основанием для комиссии признать, что несчастный случай связан с профессиональной деятельностью, является только вывод эпидемиологического расследования Минздрава.
При этом 17 тысяч медиков не получили акты эпидемиологических расследований, а у около 6 тысяч нет диагноза острого профессионального заболевания.
Пока что Минздрав обещает принять новый порядок эпидрасследований и тем самым ускорить процесс оформления страховых выплат.
Всего с начала пандемии Фонд соцстраха выплатил медикам почти 94,5 млн грн. Из 53 смертельных случаев в связи с COVID-19 за выплатами обратились 41 раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 декабря медицинские работники вышли на протест в правительственном квартале Киева с требованием к власти повысить им зарплаты, а также выплаты за инфицирование коронавирусом на работе.
Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич заявила, что семьи умерших от COVID-19 медиков вынуждены бороться за компенсацию.
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в Украине более 300 медиков умерли от коронавирусной болезни COVID-19, но компенсацию в 1,5 млн грн назначили семьям лишь 53 из них.