Переболевшие COVID-19 медики в Украине массово остались без страховых выплат

В Украине из 33 тысяч переболевших коронавирусом медработников только 8 тысяч дошли до рассмотрения комиссии по страховым выплатам.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, об этом заявил на пресс-конференции начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции Фонда социального страхования Сергей Таровик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, для более оперативного рассмотрения нехватает эпидемиологов, инфекционистов и профпатологов, которые нужны для оформления документов.

Таровик отметил, что основанием для комиссии признать, что несчастный случай связан с профессиональной деятельностью, является только вывод эпидемиологического расследования Минздрава.

При этом 17 тысяч медиков не получили акты эпидемиологических расследований, а у около 6 тысяч нет диагноза острого профессионального заболевания.

Пока что Минздрав обещает принять новый порядок эпидрасследований и тем самым ускорить процесс оформления страховых выплат.

Всего с начала пандемии Фонд соцстраха выплатил медикам почти 94,5 млн грн. Из 53 смертельных случаев в связи с COVID-19 за выплатами обратились 41 раз.

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