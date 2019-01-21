Я не знаю, как об этом написать. После статьи "Абрикосы Донбасса или Идущая на встречу смерти" я дала себе слово не пропускать ничего через свое сердце, сердце, которое уже имеет шрамы.

Статьи серии "Абрикосы Донбасса" - о людях, которых я знала лично. Может быть, поэтому боль от потери Ани, девушки, учительницы украинского языка, взорванной в Свердловске, разорвалась в моем сердце на тысячу осколков. Для кого-то война - это где-то, что-то, о ком-то. Для многих из нас это родные улицы, твои соседи, учительница твоих детей, одноклассники, твои, а теперь и твоих детей, родственники, знакомые, коллеги. Это намного страшнее, ярче по ощущениям, чем война на незнакомой тебе территории, а жертвы незнакомые тебе люди.

За время войны через мои руки прошли тысячи историй. Многие были банальны. Многие были поучительны. Смерть стала иметь другую окраску. Это больно, это свои. Это смешно, это пьяное сепарье. Это просто радует, это ихтамнеты, едущие домой грузом 200. Эта смерть поучительна, о ней стоит написать, чтобы люди видели, к чему приводит путинвведи, всех расстрелять, забрать и поделить в отдельно взятом городе. Эта смерть банальна, просто пьянь, просто отбор. У смерти, как и у войны, оказалось много лиц, граней, эмоций.

А я вот, перебрав тысячи смертей, перечитав тысячи сводок из "мвд лнр", отчетов патологоанатомов, не знаю, как написать об этой смерти. Поэтому я начну с отступления. Может, рука сама найдет буквы на клавиатуре.

Взрослые люди на войне - это категория ответственных людей. Принимающих решения. Думающих.

Они слушают пропаганду, могут ей верить, а могут и нет. Могут держаться за свое имущество, а могут рискнуть и, бросив все, начать жизнь в нуля и стать счастливее на новом месте. Могут поднять триколор, а могут прятать на груди флаг Украины.

Могут врать. Могут оправдывать себя. Взяли из дома беженцев имущество и оправдались- "тебе уже ничего не нужно, а нам здесь выживать". Навешивать ярлыки "бандеровцы". Быть массой и массовкой. Или быть личностью.

Взрослые люди могут все. И на войне, и в мирной жизни. Они выбирают, кем им быть и какими быть. И даже свою силу или слабость они выбирают сами. Как женщина, которая готова жить с мужем-садистом, принимая побои, как дань, или же, уходит, попирая каноны "бьет-значит, любит".

Старики могут меньше. Они уже слабы. Чаще зависимы от детей. Чаще зависимы от своей физической слабости. Одиночества. Болезней.

Дети не могут ничего. Они заложники своих родителей. Их решений. Их страхов. Их слабости. Их силы.

Сколько на Донбассе погибло детей? Кто-то ведет статистику?

Сколько детей Донбасса было похищено и вывезено на Россию, в Чечню, в Осетию и Абхазию в сексуальное рабство?

Сколько детей Донбасса, сирот, инвалидов, было вывезено на Россию через мутные схемы "усыновления" российской мафией, охотящейся на органы или же за сексуальными несовершеннолетними рабами, вывозящими детей для использования их в бизнесе попрошаек?

Это начала еще покойная россиянка "доктор Лиза"-смерть. Продолжателей ее дела пруд пруди. Одним из первых законов в ОРДЛО был принят закон, запрещающий усыновление детей ОРДЛО гражданами Украины, Европы, США, но разрешающий усыновление детей ОРДЛО гражданам РФ.

В Ровеньках закрывают детский дом "Первоцвет", и где дети, которые были в нем?

Где дети из дома малютки? В ОРДЛО высокое количество отказников, и такое же количество "усыновлений" гражданами РФ. Кто следит за судьбами детей, вывезенных из ОРДЛО на Россию?

Когда-то я задала эти неудобные вопросы русским либералам –мышебратьям, не таким русским из группы Вари Даревской. Ответом стали угрозы, оскорбления и попытки меня дискредитировать через сеть мышебратьев в Украине. Почему?

Детей и несовершеннолетних на Донбассе убивают не бомбы, как пытаются рассказать пропагандисты. Да, есть и этот фактор. Русские минируют города и села. Обстреливают. Ставят орудия на территории школ, детсадов. Вызывают огонь на себя. На себя? Или на мирное население. На войне везде потери. Такова война.

Но разговор сегодня не об этом. Дети, погибшие от обстрелов, это всего лишь 1% от погибших или пропавших без вести детей Донбасса. А это более 1500 на 2016 год. Сейчас статистики нет. Объявления о пропаже или розыске тщательно затирают из соцгрупп, как и сообщения о… О случаях их гибели.

Новости Донбасс поглотила тьма

Детей и несовершеннолетних на Донбассе убивают. Война. Взрослые. Обстоятельства. Вот сейчас в школах ОРДЛО подростки массово курят соли. Нет, не те соли, которые вы можете купить в магазине. Это наркотик. Последствия курения соли катастрофичны. Соли сюда завозят безнаказанно из РФ, и курируют это сотрудники ОБНОНа, то есть "полиция" ОРДЛО. Вся наркосеть на их совести. Значит, они убивают детей.

Детей и подростков на Донбассе убивают взрослые, родные, дети и подростки. Это оружие, принесенное папой или братом или даже мамой-опочленцами домой. Братики взяли пистолет, играли и случайно один братик выстрелил в другого. Это банальность в ОРДЛО. Или гранаты, мины. Сколько подростков разорвало в клочья в гаражах и своих дворах, когда они разбирали снаряды-мины, принесенные домой заботливыми родителями? Ну, только на том поселке, где я жила, около 10. Школьные драки. Сейчас в ОРДЛО в школах массовый психоз, подростки объединяются в группы, которые охотятся на подростков и избивают их для съемок видеороликов. У школьников есть ножи, армейские ножи, пистолеты, гранаты. После ссоры дети часто пишут доносы на своих сверстников или их родителей, чтобы их избили на подвале. После ссоры подростки часто нанимают, просят опочленцев разобраться с обидчиком. А еще чаще, просто продают обидчика чеченам. На девочках вообще зарабатывают. Подростки-сутенеры здесь тоже банальность.

При проведении профосмотра только в одной школе Свердловска выявлено 12 беременных в возрасте 12-15 лет и 3-х беременных в возрасте 11 лет. 60% девочек-девушек ОРДЛО в возрасте от 10 до 17 лет активно ведут половую жизнь, делали аборты, болели венерическими заболеваниями. Кто или что толкнуло их на это?

Общество убивает детей. Общество взрослых, захотевших па-багатому, как в СССР. А вы знаете статистику пропавших без вести детей в СССР? А ведь рабство и сексуальное рабство процветало и в совке. Просто скрывалось. Как и педофилия среди высших чинов партии, чиновников, прокуроров, судей.

В сентябре 2014-го в Ровеньках казаки из войска Донского вырвали у идущей по тротуару женщины девочку. Прямо из рук. И увезли. Больше ребенка не видел никто. В Свердловске осенью 2018-го искали подростка. Нашли. С огнестрельной раной на виске, в яме на заброшенном и разобранном заводе. Его убил друг. Передел торговли наркотиками. Этих историй сотни. Я понимаю, что нужно писать об этом. О войне вообще нужно писать каждый день, посекундно фиксируя все. Знаете, как быстро общество становится стаей? Я-да! Обнуление морали - это еще одна грань войны.

Вы хотите мир любой ценой? Прочитайте обо всех совершенных мирными гражданами и ихтамнетами, военными и мирными коллаборантами в ОРДЛО. Это будет во всех городах. За мир придется платить поглощением Украины ОРДЛО. Именно поэтому реваншисты используют такой близкий простым людям маркер: забрать и поделить, всех расстрелять! Эти политики наиболее привлекательны для электората. Скрытое желание видеть кровь, скрытое любование насилием, всех в лагеря, но не меня. Это почему же? Война придет в каждый дом, если ее позвать, с войной придут смерть, насилие, горе. Жаль, простые люди этого не понимают. Как не понимают граждане РФ, что к ним придет и ответственность и расплата. К каждому.

Ведь все, абсолютно все, что происходит на Донбассе, каждая смерть, каждая пролитая капля крови или слез, каждая трещинка на домах моих городов, каждая трещинка на душе живущих там, все, абсолютно все, что происходит на Донбассе, на совести граждан РФ. От Путина до среднестатистического гражданина РФ. Который был "за", "против, "все равно". И когда-нибудь, на их головы, на их страну с неба посыплется пепел.

Это будет пепел абрикос Донбасса, раздуваемый крыльями белых маленьких ангелов, которых убила война!

Две недели назад в Иловайске - оккупированном РФ - была изнасилована и убита трехлетняя девочка. Фото в пабликах тщательно зачищаются, однако местные жители упорно стучат в колокол. Уголовное дело не возбуждено. Насильник и убийца ребенка – член местного бандформирования-опочленец-коллаборант. Наркоман с многолетним стажем. Был осужден по УК Украины и имеет семь лет отсидки за убийство. С такой биографией его взяли в "народную милицию", именно так называется армия ОРДЛО, состоящая из коллаборантов. Ее составляющая в большей части, это наркоманы, садисты, преступники. В меньшей "мирные граждане", шахтеры, слесаря, экс-правоохранители.

Насильник, находясь под кайфом, издевался над девочкой в присутствии ее матери. Насиловал. Рвал волосы. Снимал на видео. Потом бросил девочку в сарае на морозе. Мать девочки принесла изнасилованного и истекающего кровью ребенка в дом, но не вызвала "скорую" и милицию, чтобы не пострадал ее возлюбленный сожитель. Утром девочка умерла. И насильник, и мать девочки пытались все представить для полиции, как несчастный случай, мол, покусали собаки. Когда нашли следы насилия, заявили, что это сделал кто-то в их отсутствие. И мать, и ее сожитель присутствовали на похоронах девочки. Хотя насильник признался в содеянном. Однако, почему-то остался на свободе. Свои своих не наказывают. Следствие не передало дело в суд, а насильник отправился по месту службы. Мать также не понесла наказания.

Мы должны освободить Донбасс. Луганскую и Донецкую область. Хотя бы для того, чтобы там повсюду цвели абрикосы, чтобы там не могли жить вот эти любители русского мира, крови, лагерей, насилия, па-багатому, всех расстрелять и все поделить.

Чтобы мы не жили в страхе, переживая, куда этот Мордор может протянуть свои щупальца. Мы должны отрубить их навсегда вместе с головой этой адской двухголовой машины по обнулению морали. И даже если там останутся лишь степи и абрикосовые сады, оно того стоит. Наша земля должна быть чистой. А эти ангелы должны быть нами оплаканы и отмолены, отпеты и одеты в шелка нашей памяти. А пепел? Пепел падет на головы тех, кто виновен во всем этом. Россия, ты слышишь пение ангелов над твоей головой? Ангелы поют не только здравницы. Ангелы, чаще всего, возвещают о смерти.

Посмотри вверх, небо уже рассыпает над тобой пепел сгоревших абрикос Донбасса!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!