Пенсионеру из Чигирина грозит три года тюрьмы за публикацию в интернете

80-летний пенсионер из Чигирина Черкасской области Владимир Терещенко может сесть в тюрьму на три года за пост в соцсети.

Бывшего учителя обвинили в призыве к свержению конституционного строя (ст. 109 Уголовного кодекса), пишет Украинский Хельсинский союз (УГС). В 2018 году он разместил в соцсети изображение пулемета "Максим" и брань в адрес власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сотрудники Служба безопасности уже тогда расценили публикацию как призыв к свержению государственного строя. Но уголовное дело против пенсионера возбудили только в 2020 году.

Адвокат УГС Людмила Геращенко считает, что пост бывшего учителя уже не актуален, поскольку за два года в Украине появился новый президент и новый парламент. Нет и доказательств того, что мужчина призывал к незаконной деятельности, считают правозащитники.

По их мнению, как и по мнению Терещенко, уголовное дело является местью за его неравнодушную общественную позицию. Он много раз демонстрировал ее, активно выступая за предоставление городу статуса гетманской столицы, был организатором пикетов против строительства птицефабрики и боролся с вырубкой зеленых насаждений в городе.

Владимир Терещенко helsinki.org.ua

Терещенко имеет активную гражданскую позицию helsinki.org.ua

Терещенко в УГС helsinki.org.ua

Терещенко возле здания областного управления СБУ helsinki.org.ua

По информации "Радио Свобода", юристы уверены, что суд не докажет вины Терещенко. Хотя есть примеры, когда в подобных ситуациях людям приходилось отвечать перед украинским правосудием. Например, жительницу Волыни приговорили к уплате 17 тыс. гривен штрафа за антиукраинские комментарии в сети "ВКонтакте". Она призывала "взять Киев, выбросить оттуда всех марионеток Запада и ликвидировать любые намеки на антироссийскость". Ее признали виновной в попытках насильственной смены власти, призывах к свержению конституционного строя и в нарушении равноправия граждан.

Всего с 2014-го по 2018 год суды в Украине вынесли 118 приговоров за публикации антигосударственного направления в соцсетях. За подрыв территориальной целостности вынесли 69 приговоров, за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, – 54 (по данным исследования общественной организации "Платформа прав человека").

Наибольшее количество уголовных дел (82%) было возбуждено из-за постов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Чаще всего они завершались освобождением нарушителей от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет. Однако в 14,5% осужденные получили реальные тюремные сроки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что новый советник министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Виктория Рясна до середины 2018 года вела страницу в российской сети "Вконтакте".

Журналист Любовь Величко обнародовала скриншоты с соответствующей страницы Рясной и поинтересовалась у читателей, достаточно ли у нее нравственных качеств, чтобы работать в Министерстве иностранных дел. Мнения украинцев по этому поводу разделились.