"Пейте пиво": Комаровский дал неожиданный совет на время карантина

В условиях самоизоляции здоровым людям можно употреблять пиво, но больным лучше воздержаться от алкоголя.

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Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы относительно COVID-19. Соответствующее видео опубликовано в его Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В самоизоляции пиво здоровому человеку можно, но помните, что пиво очень калорийный напиток, поэтому, если вы на самоизоляции исключительно лежите на диване, то после окончания карантина просто не выйдете из квартиры", – отметил он.

Пиво "Комсомольская правда"

Однако больным людям лучше воздержаться от алкогольных напитков, но можно делать запасы.

"Если же вы больны, то алкоголь не нужен. Но, делать запасы безалкогольного пива – очень круто, там и калия много, и витаминов группы В, и вообще, это очень крутая штука", – сказал Комаровский.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, известный украинский педиатр Евгений Комаровский рекомендовал на карантине пить кока-колу вместо отечественных напитков.

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