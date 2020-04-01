"Пейте пиво": Комаровский дал неожиданный совет на время карантина

В условиях самоизоляции здоровым людям можно употреблять пиво, но больным лучше воздержаться от алкоголя.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы относительно COVID-19. Соответствующее видео опубликовано в его Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"В самоизоляции пиво здоровому человеку можно, но помните, что пиво очень калорийный напиток, поэтому, если вы на самоизоляции исключительно лежите на диване, то после окончания карантина просто не выйдете из квартиры", – отметил он.
Пиво
"Комсомольская правда"
Однако больным людям лучше воздержаться от алкогольных напитков, но можно делать запасы.
"Если же вы больны, то алкоголь не нужен. Но, делать запасы безалкогольного пива – очень круто, там и калия много, и витаминов группы В, и вообще, это очень крутая штука", – сказал Комаровский.
Спецвыпуск на свежем воздухе! ⠀ Инструкция по самоспасению: https://youtu.be/8zakCOohBWo Удобная страница со всеми ответами: https://bit.ly/2UJk6Rq Антисептик своими руками: https://youtu.be/-ficfbDLhmY ⠀ 211. Смертность и летальность. 212. Почему кола, а не лимонад? 213. Передаётся ли вирус в море, океане? 214. Горячая вода при мытье рук эффективнее? 215. Как правильно обработать б/у кровать? 216. Комбинированные лекарства от простуды подходят? 217. Перекись водорода в нос. 218. Риск запустить болезнь. 219. Лимон и сода для профилактики. 220. Хантавирус. 221. Маски в микроволновке (там же зажим для носа!). 222. Переехать к бабушке и дедушке? 223. Антибиотик и коронавирус. 224. Как узнать, переболел коронавирусом человек или нет? 225. Денатурат для дезинфекции. 226. Какую заказывать маску или респиратор? 227. Сколько можно выпить жидкости без вреда? 228. Как не пойти в больницу, если нужен больничный? 229. Передается ли вирус через бумагу? 230. Как вести себя с пожилыми родителями? 231. Правила применения пульсоксиметра. 232. Сахар, специалисты и иммунитет. Кто прав? 233. Где грань между "лечитесь дома" и "поздно обратились"? 234. Вирус — это микроб или нет? 235. Вода с мылом на прогулку как антисептик. Эффективно? 236. Пиво можно? 237. Сон с открытым окном. 238. Кто будет покупать лекарства в больнице? 239. Почему отрицаете пользу иммуноглобулина? 240. Блиц (много разного, странного и веселого). ⠀ #докторкомаровский #коронавирус #вирус #эпидемия #новости #болезнь #орви #здоровье #вопросы
Как раньше сообщал OBOZREVATEL, известный украинский педиатр Евгений Комаровский рекомендовал на карантине пить кока-колу вместо отечественных напитков.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.