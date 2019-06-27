Педофилы и их жертвы: кто в зоне риска и как избежать беды

По Украине прокатилась волна насильства над детьми. Убийство и попытка изнасилования 11-летней Даши Лукьяненко стало самым громким делом.

Вслед за ним полиция постоянно сообщает о жутких случаях в различных регионах страны. Родители опасаются выпускать детей без присмотра на улицы.

Их за своих детей понятна. Однако нередко случаи насилия происходят и в самих семьях, большинство из которых просто пытаются скрыть. Почему так происходит, как защитить своего ребенка, что сделать, чтобы избежать беды, и кто они такие, эти педофилы? Обо всем этом OBOZREVATEL поговорил с врачом-психотерапевтом Алексеем Шевцовым.

— Алексей Георгиевич, почему дети становятся жертвами педофилов? Почему им так доверяют и даже не всегда рассказывают, что произошло?

— Чтобы ответить на вопрос, нужно обратиться к причинам – почему это происходит. Есть простая цифра: 80% родителей не любят своих детей. Потому что родить ребенка — это не есть проявление любви к нему, это биологический процесс.

А вот во время всего процесса воспитания, пока ребенок живет с родителями, они обязаны проявлять любовь к нему. Да, именно обязаны! Таким образом учить ребенка любить себя и других людей. И только 20% родителей на самом деле передают свою любовь детям. Остальные этого не делают.

Даша Лукьянченко facebook.com Марина Лукьянченко

К родительской любви не относятся такие действия как накормить, напоить, спать уложить, определить в дорогостоящий садик, престижную школу или отправить учиться за границу. Потом купить квартиру и три машины. Многие родители считают, что это и есть проявление любви, но это не так. На самом деле рано или поздно такие дети становятся жертвами чего-нибудь, в частности — педофилов.

Например, если родители бьют своих детей, причем достаточно один раз в жизни ударить ребенка, чтобы у него осталась психическая травма на всю жизнь. Такие родители не только словесно обижают своих детей, но они и контролируют каждый шаг ребенка, не разрешают им самостоятельно развиваться, а наоборот сдерживают их самостоятельность. Они балуют своих детей, и думают что без ума любят их. Но это не так. Баловать и любить это разные вещи.

Главный аспект воспитания — это личный пример. Если папа, например, не демонстрирует как он любит маму, если ребенок этого не видит, то у него формируется что-то другое. Если мама показывает, что папа плохой, но в голове ребенка папа не может быть плохим. Поэтому он начинает искать какого-то другого мужчину, который бы выступал в роли "хорошего папы", и среди кандидатов на эту роль встречаются и педофилы.

И основная причина этого в том, что родители не любят ребенка на самом деле. Если родители ребенка любят, то они должны находиться с ним в контакте, в таком случае ребенок доверяет им. Но поскольку 80% не любят детей, то и дети не доверяют таким родителям. Ребенок начинает искать, кому бы ему довериться. И тут снова ребенок может встретить педофила.

Дети NewsOne

А вот педофилы действуют по-другому. Они вкладывают в ребенка всю душу, любовь. Они думают как к нему подойти, как прикоснуться, как предложить куда-то пойти, куда повести. Проявляют настоящую любовь и заботу. Это то, что ребенок не получил от своих родителей. Он либо получал от них одни подзатыльники, либо его осыпали подарками, лишь бы отвязался. Обижали, излишне контролировали. А вот настоящей любви он не получил. Но детская психика нуждается в этом.

Поэтому когда ребенок днем или вечером гуляет на улице, кто-то подходит к нему, начинает ласково разговаривать, то психика не различает знакомый это человек или нет, ребенок запросто идет на контакт. Потому что нуждается в проявлении любви, с удовольствием ее получает, но оказывается что это педофил.

— Почему близкие люди становятся педофилами? Ведь в последнее время мы часто слышим о подобных случаях: отец, отчим, крестный, друг семьи.

— Роль отца или дедушки в семьях не связана с такой большой любовью как женская. Знаете, когда мы говорим — любовь, то она должна исходить от матери. А мужчина осознает, что у него есть ребенок, когда тому исполняется 1-1,5 года. А пока он маленький, то отцу еще непонятно что это его ребенок, и даже страшно взять в руки.

Поэтому отношение отца к ребенку какое-то не такое. Особенно если молодой отец психологически травмирован в детстве своей матерью, наблюдал семейные скандалы. В таком случае он извращает эту любовь, он как бы домогается этого сексуального контакта. В подсознании секс это вершина любви. И это не нежные прикосновения, не нежные слова, а сразу ближе к сексу. Вот так срабатывает мужская психика.

Цензор НЕТ

Сейчас браки часто создаются "по залету", поэтому муж может просто не любить жену и ребенка. Что-то у него появилось на свет и зачем ему это надо. У него нет какой-то родительской любви, он видит приятную, красивую девочку, ей уже 10 лет, он думает, ну она же никому не скажет, что я с ней буду делать. И вот уверенность в том, что никто ничего не узнает, толкает его на такой поступок.

Или мужчина хотел мальчика, а родилась девочка. И на подсознательном уровне срабатывает механизм мести. Ты не мальчик, а девочка, то получи по полной программе, я тебя изнасилую. Это такие фокусы подсознания, он ощущает, что дочь ему нравится как женщина.

— Родители на что должны обратить внимание, чтобы понять, что с их ребенком что-то произошло?

— Родители должны обратить внимание на отсутствие контакта с ребенком. Я уже сказал, что жертвами насильников становятся чаще дети, у которых нет контакта с родителями. А ребенок еще больше замыкается и отдаляет. Даже последняя ниточка контакта вдруг обрывается.

— А у маленького ребенка?

— Такие дети могут часто плакать, потому что они не понимают что такое секс, насилие, что такое боль. Они просто плачут, потому что им больно. Вот такие жертвы насилия приходят ко мне на прием, и я уже с помощью гипноза погружаюсь в их подсознание. И уже взрослые люди смутно вспоминают, что в детстве происходило что-то такое. И было больно, неприятно. Потому что у таких маленьких детей прикосновение к половым органам не вызывает никаких приятных ощущений. Они могут только страдать и плакать

— Как научить ребенка, чтобы он не стал жертвой педофила на улице. Обычно мамы говорят, что учат своих детей с чужими дядями никуда не ходить, конфет не брать и т.п. Но вот она взяла и пошла, потому что кто-то пообещал показать котят. Что делать?

Детей привлекают конфетами Корреспондент

— Слово учить тут не может быть ключевым, потому что учить — это рассказывать. А маленькие дети до подросткового возраста могут только копировать действия и поведение других людей, в основном своих родителей. Если мама рассказывает какие-то умные, правильные, красивые, высоко интеллектуальные вещи, то у ребенка это никогда не превратится в модель поведения. Если она будет говорить, что если к тебе подойдут взрослые дяди и будут предлагать конфеты, или звать показать что-то интересное, не ходи с ним.

То этой девочке становится очень интересно, что же там за необыкновенная конфетка? А мама говорит не ходи, тебе будет плохо, надо будет тебя спасать и вызывать полицию. А девочка думает, да ладно все это ерунда. А что это за котеночек там у дяди? Мама такими рассказами лишь разжигает любопытство. Получается, что мама сама подталкивает дочь к встрече с педофилом.

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Если мама ругается с папой и показывает что папа плохой, то дочь начинает искать среди других мужчин "хорошего папу". И когда подходит мужчина и начинает угощать ее конфетками, говорить ласковые слова и показывать котят, она конечно с ним идет. Ей же папы не хватает, он же плохой, она же маме верит. И как бы мама не говорила, что "я иногда ругаюсь с папой, папа кричит, но папа у тебя все равно хороший".

Вот эти слова, что папа хороший, на одной чаше весов, а на другой – скандалы и истерики, драки. И эта чаша весов перевешивает. Разговоры не эффективны, ребенок верит тому, что видит. Родители говорят правильно, а делают все по-другому. Таким образом, провоцируют своих детей на встречу с педофилами.

— То есть, все дело в личном примере?

— Конечно. Любые модели конфликтов, отсутствие взаимопонимания, косые взгляды между родителями, они могут способствовать нормальному отношению мальчика или девочки к педофилу. Потому что ребенку нужен покой, ласка, любовь, а не концерты с истериками. И когда в такой спокойной обстановке, на природе летом, на детской площадке, на скамеечке, кто-то подсаживается, начинает мурлыкать, то ребенок думает как хорошо. Вот так это происходит

— А как помочь ребенку, если он стал жертвой педофила? Что делать? Забыть не получится, сразу бежать к психологу?

— Тут нужна профессиональная помощь даже не столько психолога, как врача психотерапевта. Без этого нельзя обойтись. Потому что то, что происходит в результате насилия это патология, и ребенка нужно лечить. А психологи это профессия не медицинская. У нас большинство населения боится психотерапевтов и психиатров, потому что думают, что сразу в больницу упекут.

На самом деле надо лечить. Психолог не ставит диагноз и не выявляет симптомы, и не лечит их. Он разговаривает и думает, что ребенку станет легче. Но это лишь временный результат. Проблема остается, и уже став взрослым человек чувствует, что ему плохо. Большинство родителей вообще ни к кому не обращаются, думают, что выжил и то хорошо.

Только единицы идут к специалистам, чтобы снять последствия. Из своего опыта могу еще сказать, что многие дети сами стараются не рассказывать никому о том, что с ними случилось. И если им удастся сразу скрыть правду, если все прошло без каких-то внешних последствий, то они никогда в жизни родителям об этом не расскажут. Но это же моральная травма и она остается ними на всю жизнь.

Это насилие тянет за собой другие проблемы, другие диагнозы. И вот такой человек приходит на прием, и говрит что не понимает что с ним происходит. Начинаю докапываться до первопричины, выясняется, что в детстве он был изнасилован. Тогда уже взрослый человек начинает плакать, и говорит, что теперь понимает в чем все его проблемы.

— Кто такие сами педофилы? Это психически больные люди, или те, кто сам в детстве перенес насилие, или еще кто-то?

— Во-первых, это сами жертвы насилия. Вот последний случай с девочкой в Одесской области, которую убил 22-летний парень. Выяснилось, что его отец также сидел за изнасилование. А это как эстафетная палочка передается по наследству.

22-летний Николай Тарасов, который убил Дашу Лукьяненко facebook.com Лучшие люди Одессы

То что у отца была такая склонность, то что она проявится в более жестком варианте у сына — это 100%, это закон генетики. В следующем поколении становится хуже. Второе, это недолюбленные дети. Они хотели родительской любви, но не получили ее. А психика устраивает такой вот перевертыш.

Психика говорит, что ты от родителей не получил любовь, то теперь ты ее должен вырвать у другого ребенка. Вот так странно срабатывает психика. И этот человек у ребенка забирает эту любовь насильно. Т.е. заставляет, ты не хочешь меня любить, а я тебя сейчас так полюблю , что отказаться ты не сможешь. Тут срабатывает насилие.

Или это люди, которые видели скандалы с детства и они считают в порядке вещей кого-то бить и обижать.

Еще момент. От большинства детей скрыты половые акты родителей. Но поскольку сейчас многие люди становятся более агрессивными и раздражительными, то это проявляется у них и в сексе. Такие отношения становятся более жесткими, порой доходит до садомазо. Когда мама громко кричит, "прекрати, мне больно, я умираю". Но родители не побеспокоились о том, чтобы скрыть все это от детских глаз. И ребенок считает, что это нормально, правильно, так и надо. Став взрослым он вылавливает девочку и точно так же с ней обращается.

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Но педофилом никогда не станет взрослый, которого родители в детстве любили, когда у них в семье были доверительные отношения. Из семьи, где царит любовь насильники не выходят.

— Педофилия может быть психическим расстройством? Психиатры считают, что она не лечится и единственный выход это кастрация.

— Есть классификация психических заболеваний, где педофилия считается заболеванием. Но то, о чем я говорю, в психиатрии называется психопатия. Это патологический болезненный характер, который сформировался у ребенка с детства. Заболевания, которые вырастают на основе сформировавшегося характера, а характер формируется только под влиянием воспитания родителей – это не совсем болезнь.

Хотя по классификации это болезнь. Вылечить ее нельзя, потому что это характер. Существует химическая кастрация, это правда. Потому что мужчина от желания изнасиловать девочку, никуда не может деться. Это не желание иметь секс с женщиной. Это гораздо сильнее, он не может это желание победить, это патология.

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