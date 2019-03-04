"Заканчивается смертью": украинские учителя становятся жертвами травли

Украинские учителя умирают на работе. Из-за конфликтов с родителями учеников в Херсоне и в Винницкой области скончалось два педагога. Одной было 53 года, второй – всего 46 лет.

Сюжет конфликта один и тот же – разгневанные родители приходят в кабинет администрации школы, требуют увольнения, кричат и даже размахивают кулаками. В результате у педагога стресс и инсульт. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Только в одном случае сын учительницы пытается добиться правды и доказать, что его мама умерла от того, что руководство не смогло правильно решить конфликт и допустило скандал;

Эксперты же считают, что в школах не умеют решать конфликты. А также, что родители и ученики получили много прав, а вот у учителей ничего нет.

Погибли на работе

Трагедия произошла в школе села Гнатов Винницкой области еще в октябре прошлого года. 46-летнюю учительницу начальных классов Светлану Олейник попросили подменить физрука. Женщина осталась одна с 3 и 5 классом в спортзале. Одной из пятиклассниц мячом попали в ухо. Как писала сама учительница в объяснительной, одноклассницы девочки стали просить отпустить ее в туалет, чтобы умыться.

Светлана Олейник не согласилась, и тогда пострадавшая назвала ее "слабой на голову". Как следует из объяснений учительницы, девочка отошла с подругами в другую часть зала и продолжала повторять грубые слова.

Светлана Олейник 33 канал

Сама учительница уверяла, что не применяла силу к ребенку. Однако 5-классница пожаловалась своей тетке, психологу этой же школы, что учительница ее ударила. Психолог устроила скандал, педагог перед ребенком извинилась. Через неделю в школу явился отец девочки и устроил разборки в кабинете директора. Он даже замахивался кулаками на учительницу, однако директор школы уверяет, мужчина лишь размахивал руками и требовал увольнения.

Мама учительницы работает в этой же школе 33 канал

После этого учительница села писать объяснительную, ей стало плохо, ручка выпала из рук, а поднять ее она уже не могла. Женщину увезли в больницу в состоянии комы, 20 декабря она скончалась.

Сын добивается правды в судах

Еще одна трагедия с учительницей произошла в 2017 году в херсонской гимназии №1. После выяснения отношений с мамой одного из учеников преподавателю математики 53-летней Наталье Мамренко стало плохо, ее забрала скорая, через два дня она скончалась.

Наталья Мамренко

А причиной конфликта стал мобильный телефон одного из школьников по имени Родион. Якобы кто-то из детей залил его водой. Хотя в школе уверены, мальчик сам уронил его в лужу. Классный руководитель Наталья Мамренко разговаривала с родителями накануне и конфликт вроде бы уладили. Но на другой день на разборки в школу явилась мама обиженного мальчика с родственницей. Сначала они накинулись на школьников 6-го класса, которые, по их мнению, вылили воду, потом устроили скандал в кабинете завуча. Туда позвали психолога, двух заместителей директора и Наталью Мамренко.

По словам сына педагога, Максима Мамренко, маму вызвали в учительскую за минуту до звонка на урок. "Есть даже распечатка звонков, соединение длилось 8 секунд. За это время как раз можно сказать – спуститесь вниз. А накануне мама до 9 часов вечера по телефону разговаривала с родителями, хотя рабочий день был давно закончен", - говорит OBOZREVATEL Максим.

По мнению сына, администрация школы должна была уладить конфликт, а агрессивных женщин попросить удалиться из школы. "Эти женщины находились в кабинете, орали, стучали по столу, угрожали. А администрация не могла ничего сделать. Хотя речь шла о телефоне, а не об учебном процессе. Учитель за него не отвечает, при чем тут она?" - возмущается Максим.

Наталья Мамренко с учениками

Также сын считает, что сотрудники школы не оказали помощь его маме. "Мама сидела, обхватив голову руками. Сейчас они начинают рассказывать, что мама болела, больная выходила на работу. В разных объяснительных говорится, что они бегали то за каплями, то за таблетками. Медсестры в школе в этот день не было, они вызвали какую-то родительницу. А в скорую позвонили, когда маму начало рвать. Ее в больницу уже забрали в коме", - рассказывает Максим Мамренко.

Он уверен, что его маму довели до смерти на работе. И второй год судится с администрацией школы. Сначала Максим получил выводы комиссии Гоструда о том, что смерть его мамы не связана с работой. Этот документ он оспорил в суде, судья признал, что смерть учительницы связана с производством и обязал комиссию провести новое расследование.

Максим добивается правды в судах facebook.com Максима Мамренко

Теперь администрация школы подала апелляцию . "Сейчас проходят две судмедэкспертизы. Одна из них криминальная. Мы собрали все справки, медицинскую карту мамы. Она как педагог каждый год проходила медосмотры. Как только закончится, отправимся в суд. И вторая экспертиза судебная, такое решение сейчас принял апелляционный суд", - рассказывает Максим.

В школе же считают, что учительница скончалась не из-за стресса на работе. "Сын говорит, мол ее вызвали с урока. На самом деле завуч уже беседовала с той мамой и ее родственницей в учительской, там было 8 человек. Завуч пригласила их туда потому что одна из женщин была в положении. И Наталья Васильевна вошла в учительскую на перемене взять журнал. Когда увидела все это, то решили остаться, поскольку ситуация касалась ее детей. Хотя педагоги предлагали ей пойти на урок. Она сидела, подперев голову, ни на что не жаловалась. И когда уже все закончилось, она сказала, что ее тошнит. Тогда вызвали скорую", - рассказывает OBOZREVATEL директор Наталья Устинова.

По словам руководителя школы, Наталья Мамренко еще до конфликта у кого-то просила таблетку от давления. "А накануне дома ей тоже было плохо, но скорую ей не вызывали. Мы знаем, что у нее сложная ситуация в семье с супругом. Поэтому мы всегда шли ей навстречу, она дополнительные занятия проводила в школе, потому что дома не было возможности. Ей было непросто. Но мы все ее любили, и никаких конфликтов у меня с ней никогда не было, она прекрасный, добрый человек", - рассказывает директор.

Как поясняет Устинова, после смерти учительницы мама, которая устроила скандал, перевела своего сына в другую область. "Сама она работает на рынке. Хотя ее вызывали в полицию, она туда не ходила, но кричала, что всю беседу записала на телефон. Так хоть бы предоставила следствию. А когда в классе узнали, что Наталья Васильевна умерла, дети расстроились, и только тот мальчик никак не отреагировал. На вопрос о такой реакции он ответил, мол, а кто она мне?" - рассказывает директор.

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В школе считают, что судья первой инстанции превысила свои полномочия, решив, что смерть произошла из-за работы. Поэтому подали апелляцию.

"Теперь будет проводиться еще она судмедэкспертиза, ждем результата", - говорит директор.

Нужны конфликтные группы

Социальный психолог Виктория Осипенко считает, что причиной таких трагедий в школах становится увеличивающаяся агрессия в самом обществе.

"Людям негде выплеснуть свою отрицательную энергию. Поэтому объектами таких вот эмоциональных срывов становятся учителя. На них кричат, в последнее время бьют. И не только учителя. Все, кто по роду своей деятельности работает с людьми, испытывают на себе негатив. Социальные работники, полицейские, в какой-то степени врачи, сотрудники центров обслуживания, водители и т.п. Поэтому очень важно уметь разруливать такие конфликты", - считает Осипенко.

Также она добавляет, и сами учителя порой вымещают агрессию на детях.

"Мы все помним подобные инциденты. Ударил ученика, стянула штаны с ребенка перед всем классом, обзывала и унижала мальчика, называла его рыгачкой. Примеров масса. Учителя тоже вымещают свою агрессию. К сожалению, в школах нет конфликтных групп, которые могли бы решать все это. Как успокоить агрессивного родителя, как выйти из конфликта, какие меры принять к учителю, чтобы наказать, но не довести до инфаркта? Школьные психологи с этим не справляются. А у нас в школах пытаются все быстренько замять, избавиться от проблемного ребенка, перевести его в другую школу, директора и вовсе уже дошли до того, что используют не только родительские комитеты, но и самих школьников для собственной защиты. Школьники пишут посты в соцсетях, снимают видео в защиту директора, который просто трясется за собственное кресло", - считает социальный психолог.

Учителям следует научиться отстаивать свои права

Соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова также считает, что причиной подобных конфликтов в школе является неумение сторон решать споры.

"Правовых способов решать школьные конфликты достаточно. Как только какой-то конфликт зарождается, его нужно решать сразу, в самом зародыше. Если не получается решить с учителем, нужно идти в администрацию школы. Если и там вас не выслушивают, идти в управление или департамент образования и так далее. Нужно проходить все ступеньки. Очень часто все удается уладить уже на уровне директора. Мы сейчас учим родителей как нужно писать заявления, запросы в различные органы", - говорит OBOZREVATEL Парфенова.

Вместе с тем Парфенова считает, что у учителей тоже есть инструмент правовой защиты как от администрации, так и от агрессивных родителей. Только почему-то они не умеют или боятся этим пользоваться.

"Странно, сейчас учителя через профсоюз добиваются закона о буллинге против них. Это взрослые люди, у которых есть административный, гражданский и уголовный кодексы, ими нужно уметь пользоваться. Думаю, что учителям нужно проводить тренинги, а в педвузах ввести специальный предмет, как они могут себя защищать", - говорит Парфенова.

Никто не подсчитывал, сколько инфарктов и инсультов у учителей

Детский психолог Наталья Валедова сама в прошлом учитель начальных классов. "Учителя находятся в постоянном стрессе. Нагрузки не соответствуют нормам, постоянно меняется программа, растут требования. Они должны работать и дома, проверять тетради, готовиться к урокам. Из-за низкой зарплаты учителя вынуждены еще и подрабатывать", - говорит OBOZREVATEL психолог.

С другой стороны, по мнению Натальи Валедовой, дети часто провоцируют учителей.

"Они снимают их на телефон. Учитель не имеет права ответить на грубость ученика так, как сделал бы это обычный человек – возмущением, раздражением и даже злостью. Это ведь естественная реакция. Учителя вынуждены себя сдерживать. В результате происходят адреналиновые атаки, спазмы сосудов, сердечно-сосудистая система дает сбой. И учителя умирают. Но у нас нет статистики о том, сколько на самом деле инсультов, инфарктов, язв желудка у представителей педагогической профессии, никто этим не занимается", - говорит психолог.

А также добавляет: "Родители требуют от учителей, чтобы они воспитывали их детей. Если ребенок плохо учится, значит учитель виноват. Они взвалили на учителя ответственность за все. Учитель должен станцевать перед детьми польку-бабочку, увлечь, поощрить, а наказание полностью отсутствует. Учитель не имеет права повысить голос, поставить ученика. А родители не объясняют ребенку, что он должен уважать учителя, не определяют для него поведенческие рамки", - говорит Наталья Валедова.

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