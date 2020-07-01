Печальные лица жителей СССР: в сети показали реалистичные снимки
В сети всплыли архивные фотографии советской повседневности и времени после распада СССР, начала 1990-х, на которых запечатлены печальные лица людей.
Снимки известного украинского фотографа Александра Ранчукова, которые так и не были изданы официально, хотя не раз представлялись выставках, опубликовало "Радио Свобода".
"Их можно было посмотреть, когда началась перестройка. До этого, конечно, нет. Да и никто бы не рискнул его (Ранчукова. – Ред.) показывать, он не соответствовал никаким параметрам", – пишет о фотографе и его снимках искусствовед Александр Ляпин.
По его словам, Ранчуков хотел показать, как выглядели лица советских людей на самом деле – то есть, совсем иначе, чем на плакатах.
"Фотограф вписывал лицо прохожего в окружающую среду, не противопоставляя или дополняя, а утверждая, что это одно и то же: лица прохожих похожи на тротуары, облезлые стены домов, темные окна с недобрыми "взглядами" мутных стекол", – добавил Ляпин.
Он подчеркнул, мол, окружение фотографа даже не понимало, зачем он снимает "никакое ничто". Большинство считало, что среди запечатленных Ранчуковым моментов повседневной жизни позднего СССР не было ничего особенного, а "только безысходность и печаль".
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась подборка документальных фотоснимков обычной советской жизни, которые, однако, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.