Печальные лица жителей СССР: в сети показали реалистичные снимки

В сети всплыли архивные фотографии советской повседневности и времени после распада СССР, начала 1990-х, на которых запечатлены печальные лица людей.

Снимки известного украинского фотографа Александра Ранчукова, которые так и не были изданы официально, хотя не раз представлялись выставках, опубликовало "Радио Свобода".

"Их можно было посмотреть, когда началась перестройка. До этого, конечно, нет. Да и никто бы не рискнул его (Ранчукова. – Ред.) показывать, он не соответствовал никаким параметрам", – пишет о фотографе и его снимках искусствовед Александр Ляпин.

Ранчуков пытался передать фотографией сумм советских людей

По его словам, Ранчуков хотел показать, как выглядели лица советских людей на самом деле – то есть, совсем иначе, чем на плакатах.

Фотограф изображал повседневность жизни в СССР

"Фотограф вписывал лицо прохожего в окружающую среду, не противопоставляя или дополняя, а утверждая, что это одно и то же: лица прохожих похожи на тротуары, облезлые стены домов, темные окна с недобрыми "взглядами" мутных стекол", – добавил Ляпин.

Жизнь в СССР на самом деле отличалась от той, какой ее изображали на агитплакатах

Он подчеркнул, мол, окружение фотографа даже не понимало, зачем он снимает "никакое ничто". Большинство считало, что среди запечатленных Ранчуковым моментов повседневной жизни позднего СССР не было ничего особенного, а "только безысходность и печаль".

Обыденность в СССР

Фотограф пытался показать своими снимками, что лица прохожих в СССР похожи на тротуары – такие же серые

Большинство не понимало, зачем Ранчуков фотографирует простых людей

Фотограф изображал моменты повседневной жизни позднего СССР, например, как эта очередь за селедкой на улице

По мнению многих, в фотографиях Ранчукова не было ничего особенного

Некоторые считают, что фото Ранчукова показывают только безысходность и печаль жителей СССР

Советскую действительность Ранчуков фотографировал только на улице

Фотограф выбирал для снимков типичные ситуации в СССР

Деталью для фото Ранчуков выбирал именно то, что характеризует жизнь конкретного человека

Ранчуков старался фиксировать моменты исчезновения в СССР: сегодня объект есть, а завтра его нет

Ранчуков фотографировал так, что тогда даже в голову не приходило, что это будет иметь ценность

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась подборка документальных фотоснимков обычной советской жизни, которые, однако, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.