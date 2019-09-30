Украинскому певцу Олегу Виннику, который оскандалился заявлениями об аннексии Крыма, посвятили едкое стихотворение.

Соответствующее видео опубликовали на сайте "Миротворец" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Женщина, назвавшая себя Галькою зі Львова, процитировала строки, написанные ее коллегой Марусей Воробец.

Виннику посвятили едкий стих из-за скандала с Крымом

В стихе она описала скандал, который разгорелся в обществе из-за Винника, снявшегося в клипе с "крымнашистами". В центре произведения оказались "молодые волчицы", которые разделились из-за предательских поступков своего кумира.

В конце прозвучал мощный посыл к одиозному артисту и его поклонницам: "У нас війна давним-давно, хоч неофіційна. І не тільки стрілянина, ще й інформаційна. Шо ж вам, бл*ді, замутило з тими пісеньками? І готові ви забути все, що було з нами. Так беріть свого Олєжку і пакуйте речі. І п**дуйте до Москви. Х** вам, курва, в плечі".

Как сообщалOBOZREVATEL:

Винник снялся в одном клипе с российскими звездами, которые поддерживали аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

У певца прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с "крымнашистами". В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".

28 сентября у Винника попросили объясниться по поводу клипа и ответить на вопрос, "чей Крым". В ответ певец сказал, что не считает, будто Россия украла полуостров. И вообще, "за него никто не умирал".

Виннику указали на вранье. Украинцы напомнили одиозному исполнителю истории майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, погибших на оккупированном полуострове во время выполнения воинских обязанностей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram