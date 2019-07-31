"П**дуй в Москву, в*тный диплодок!" Известный активист остро ответил нардепу от партии Зеленского из-за георгиевских лент

Активист, экс-глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко опубликовал обращение к главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на заявления будущего нардепа Максима Бужанского.

"Новоиспеченный народный депутат Бужанский от партии "Слуга народа" заявил, что он хочет отменить День памяти и примирения, будет праздновать День победы и вообще надо позволить носить георгиевскую ленту. Если вы не в курсе, то Бужанский – это антимайдановец, который поддерживает Януковича, др*чит на Сталина и он дал интервью сайту Медведчука", – говорит Стерненко.

Бужанский и Стерненко

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Активист также напомнил, что сейчас продолжается уже шестой год военной агрессии России, которая очень активно использует георгиевскую ленту и культ "победобесия".

"Если Бужанскому очень хочется таскать эту срань – георгиевскую ленту – и праздновать "день пабеды", то пусть п*здует в Москву и там празднует все, что угодно и с какими угодно лентами. Если он вдруг перепутал, то баллотировался он в Верховную Раду, а не в государственную Думу Российской Федерации. Если вдруг до Бужанского это не дойдет, а я уверен, что не дойдет, потому что до таких ватных диплодоков, как он, мало что доходит, то я отдельно хотел бы обратиться к главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову и к идейному гуру этой политсилы Зеленскому и сказать, что если они и в дальнейшем будут терпеть в своей политсиле таких товарищей, которые являются явными украинофобами, то закончат они так же, как их предшественники", – заявил Стерненко.

В комментариях активиста поддержали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Бужанский заявил, что не понимает сути Дня памяти и примирения, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая – не поддержит такое решение. Кроме того, он считает, что символ - красный мак - "выглядит нелепо".

Кроме того, он поднял скользкую тему, которую часто муссируют российские пропагандисты. Так на своей странице в Facebook Бужанский возмутился присутствию военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат Первой украинской Дивизии "Галичина".

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