Павший военный медик хотел, чтобы его прах развеяли в трех странах: друг рассказал о жизни украинского героя

Военный медик Николай Илин, который служил в 35-й бригаде морской пехоты и погиб на Донбассе во время засады террористов, был родом из Беларуси, однако давно эмигрировал в Эстонию и стал гражданином этой страны.

Об этом "Цензор.Нет" рассказал близкий друг Николая, ветеран батальона "Донбасс" Павел Валентович. По его словам, Илин хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.

Друг Николая рассказал, что переехать из Беларуси в Эстонию ему помогли украинские волонтеры.

"Он был очень коммуникабельным, быстро заводил друзей. Один из его добрых товарищей работал в Таллинне экскурсоводом. Жена этого экскурсовода была беременна, должна была вот-вот родить ребенка, поэтому мужчина попросил Николая подменить его и показать город англоязычной группе. Николай тогда знал на английском языке только несколько слов", – вспоминает ветеран.

Спустя некоторое время Илин смог выучить английский и начал хорошо зарабатывать, проводя экскурсии. Также он работал таксистом и ездил на заработки в Финляндию.

По словам Валентовича, когда в 2014 году началась война, Илин решил отправиться на фронт, чтобы таким образом "отдать долг нашей стране". Он прошел обучение в Учебном центре тактической медицины.

Говоря о гибели медика 13 июля, Валентович отметил, что тот действовал так, как подсказывало ему сердце.

"Бросившись за мгновение до своей гибели спасать раненого, Николай действовал именно так, как подсказало ему сердце. Ведь, как нас учат, сначала ты отстреливаешься, а уже потом спасаешь. Но он, как мне кажется, сразу побежал оказывать помощь, чтобы человек выжил. Возможно, он поступил неправильно – как бы цинично это не звучало. Но я ему не судья. Он сделал так, как чувствовал", – рассказал он.

Валентович также вспомнил, что Илин просил в случае гибели кремировать его, а прах развеять в Украине, Беларуси и Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никола Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.