Спасатели предупредили о новых паводках в Украине

На реках бассейна Припяти 27-28 июня ожидается подъем воды на 0,1-0,7 м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 24 июня.

Об угрозе новых затоплений на западе страны и в других регионах на официальном сайте сообщила пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

"Местами последующее затопление заводей, достижения отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов [Волынской области]", – сказано в сообщении.

Кроме того, 27 июня уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков, прилегающих к руслу реки, и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и других населенных пунктов Винницкой области.

27-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 метра.

Спасатели предупредили, что из-за этого вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськы и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

27-28 июня, в результате добегания паводковой волны, ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы, в районе населенного пункта Верхние Реметы, на 1,2-1,7 метра. 27 июня, в рамках коренного русла, без негативных последствий.

Как писал OBOZREVATEL: