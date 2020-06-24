Запад Украины уходит под воду: Аваков показал масштабы катастрофы. Все детали, фото и видео

Из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а жителей некоторых областей в любой момент могут вынудить эвакуироваться из-за рек, которые вышли из берегов. OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о ситуации с наводнением.

"МВД +1500 работающих на ликвидации.. +4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии.. Уровень беды больше чем в 2008м.. Концентрируем усилия. На месте ПМ. Ведем с ним оперштаб с главой ДСНС и командующим Нацгвардии. Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу. Прорвемся!" – отчитался о ситуации министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

Наводнение на западе Украины Арсен Аваков в Twitter

Наводнение на западе Украины Арсен Аваков в Twitter

Ивано-Франковская область

Из-за стихии пострадали жители 15 районов Прикарпатья в Ивано-Франковской области. В 165 населенных пунктах затопило более 4,5 тысячи жилых домов, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, еще 130 повреждено.

Кроме того, было нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов Верховинского района. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью вертолета доставили его жителям 2 150 кг продуктов питания.

Наводнение на западе Украины Арсен Аваков в Twitter

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховенский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело мощные потоки, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7м – это уровень стихии 2008 года", – отметил Арсен Аваков.

В Ивано-Франковской области от стихии погибли три человека. Один – пропал без вести.

Наводнение на западе Украины Арсен Аваков в Twitter

По словам руководителя службы автомобильных дорог Василия Буджака, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.

"Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", – заявил он в эфире телеканала "Украина24".

Закарпатская область

Тут в результате интенсивных дождей затопило 70 домохозяйств. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ГСЧС уже откачали около 21 тысячи кубометров воды.

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

В поселке Ясиня Раховского района поток воды полностью разрушили часть дороги. На ее месте образовался огромный провал. Соответствующее видео опубликовал очевидец ЧП Любомир Мельничук в Facebook. Местные жители вынуждены обходить дыру, чтобы добраться на другую сторону.

Вода разрушила часть дороги Любомир Мельничук в Facebook

Вода разрушила часть дороги Любомир Мельничук в Facebook

Черновицкая область

В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, данные также опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Уровень воды в реке Прут Укргидрометцентр

"Напоминаю, что критической является отметка выше 5 метров", – отметил Осачук. По состоянию на пять утра вода в реке поднялась до 545 сантиметров. Жителям региона грозит эвакуация.

Река Прут Черновицкая ОГА

На утро затопленными оставались 15 населенных пунктов в Черновицкой области. Работники ГСЧС спасли 60 человек, в том числе 11 детей, и обеспечили питьевой водой два населенных пункта. На случай ухудшения ситуации там приведены в готовность 123 единицы специальной техники.

Река Прут Черновицкая ОГА

Карта

Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов. Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области выясняется.

Черновицкая область осталась без газа

Разрушена железная дорога

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook написал, что наводнение на Прикарпатье привело также к разрушению железной дороги.

По его словам, повреждено железнодорожную инфраструктуру на гонках Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта. В связи с этим 23 июня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск. Министр добавил, что работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути, а на дорогах – дорожные службы вместе с подрядчиками.

Подтопленная железная дорога Facebook Владислава Криклия

"Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7. Также в "Укрпочты" из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий к отдельным районам, но все обязательно будет доставлено. Говорят, что у природы нет плохой погоды, но, как видите, бывает разное. Берегите себя!" – подчеркнул Криклий.

Реакция властей на ЧП

Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетели на Прикарпатье для координации действий местных властей в борьбе с непогодой, сообщили в Telegram-канале премьера.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал Шмыгаль.

Министр внутренних дел отметил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", – сказал Аваков.

На 14:00 среды запланировали заседание комиссии по вопросам техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR