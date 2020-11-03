Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк заявил о заражении COVID-19

Дарья Дурова Общество 01:07, 4.11.2020 Обновлено: 01:09, 4.11.2020

Объявленный в розыск глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте ОАСК. На своей странице в Facebook Вовк опубликовал фото с Конституцией Украины в руках и написал:

"Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания происходящего".

В суде в свою очередь уточнили, что обязанности председателя исполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.

"В связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности", – заявили в ОАСК.

Facebook / Павел Вовк
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

  • Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.

  • Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

  • Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

  • 1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности, а в середине октября Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

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