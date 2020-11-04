Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк заявил о заражении COVID-19

Объявленный в розыск глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте ОАСК. На своей странице в Facebook Вовк опубликовал фото с Конституцией Украины в руках и написал:

"Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания происходящего".

В суде в свою очередь уточнили, что обязанности председателя исполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.

"В связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности", – заявили в ОАСК.

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