Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк заявил о заражении COVID-19
В ОАСК заявили, что их глава находится на самоизоляции из-за заражения новой инфекцией
Сам Вовк показал свое фото с Конституцией Украины в руках
Объявленный в розыск глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
Об этом сообщается на сайте ОАСК. На своей странице в Facebook Вовк опубликовал фото с Конституцией Украины в руках и написал:
"Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания происходящего".
В суде в свою очередь уточнили, что обязанности председателя исполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.
"В связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности", – заявили в ОАСК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.
Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности, а в середине октября Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.